Destiny-Mitbegründer hat seine Klage gegen Sony und Bungie über Marathon Regiecredit gewonnen

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Der Rechtsstreit zwischen Sony, Bungie und dem ehemaligen Entwickler Christopher Barrett ist beendet, mit einem endgültig getroffenen Urteil, das letzterer Partei zugutekommt.

Laut Barrett in einem Beitrag in den sozialen Medien haben die drei Parteien eine Vereinbarung getroffen, dass Barrett im Abspann von Marathon als "ursprünglicher Spieldirektor" für das Projekt wiederhergestellt wird, nachdem er zuvor nach seinem Weggang von Bungie nach 25 Jahren Dienst aus dem Titel gestrichen worden war.

Eine gemeinsame Erklärung wurde von den drei Parteien veröffentlicht, in der hinzugefügt wird: "Der Rechtsstreit zwischen Sony Interactive Entertainment, Bungie und Christopher Barrett ist beigelegt. 25 Jahre lang trug Herr Barrett zu einigen von Bungies erfolgreichsten Spielen bei. Herr Barrett war der ursprüngliche Game Director für Marathon, und sein Name wurde in den Spielcredits hinzugefügt, um das widerzuspiegeln."

Barrett merkt außerdem an, dass die getroffene Vereinbarung eine ist, mit der er "sehr zufrieden" ist, und dass er, da dies nun in den Büchern steht, "meine Aufmerksamkeit auf das Nächste in meiner Gaming-Reise richten kann, und ich mich auf das Kommende freue."