Destiny 2-Spieler macht 3D-gedruckte Hommage an Lance Reddick

Der plötzliche und tragische Tod von Lance Reddick hat uns alle Ende letzter Woche schockiert. Unter den Fans seiner TV- und Filmarbeit ließen diejenigen, die ihn in Videospielen gesehen hatten, die Welt auch wissen, wie sehr sie den verstorbenen Schauspieler bewunderten.

Ein Künstler, der als Artdeck bekannt ist, hat beschlossen, eine 3D-druckbare Hommage an Reddick zu machen. Die Figur, die Sie kostenlos drucken können, wenn Sie einen 3D-Drucker besitzen, ist von Reddicks Destiny 2-Charakter Zavala, den er seit dem Start des ersten Spiels im Jahr 2014 gesprochen hat.

Während die Figur kostenlos ist, hofft Artdeck, dass Sie, wenn Sie das Geld haben, an momcares.org spenden werden, eine Wohltätigkeitsorganisation, die Reddick am Herzen liegt und Mütter in Baltimore City unterstützt.

