Destiny 2's Into the Light bringt einen wellenbasierten Horde-Modus namens Onslaught

Bungie kündigte kürzlich an, dass es eine neue Reihe von frei zugänglichen Aktivitäten für alle Guardians einführen wird, um die Lücke zu schließen, die nach der Verschiebung von Destiny 2: The Final Shape auf den Sommer verschoben wurde. Diese neuen Inhalte, die als Into the Light bekannt sind, werden im April erscheinen und jetzt hat Bungie einige der Angebote für die Spieler enthüllt.

Das Fleisch an den Knochen scheint ein neuer Spielmodus namens Onslaught zu sein. Es handelt sich um einen neuen, wellenbasierten Horde-Modus, in dem ein dreiköpfiger Einsatztrupp Guardians 10 Wellen von Gegnern abwehren muss. Es wird sogar eine anspruchsvollere Variante geben, bei der 50 Wellen angeboten werden, die in fünf Sets mit je 10 Wellen unterschiedlicher gegnerischer Fraktionen aufgeteilt sind. Diese schwierigere Version wird nur für vorgefertigte Teams verfügbar sein und als echte Endgame-Herausforderung dienen.

Die Idee von Onslaught wird es sein, Punkte vor angreifenden Feinden zu verteidigen, und um diese Bemühungen zu unterstützen, kannst du gesammelten und verdienten Schrott verwenden, um aufrüstbare Verteidigungselemente wie Geschütztürme und Stolperdrähte zu erstellen und zu entwickeln. Der Haken an der Sache ist, dass sich die Punkte, die du schützen musst, um die Karte drehen. Wenn Sie den Horde -Modus von Gears of War gespielt haben, werden Sie wahrscheinlich mit diesem Setup ziemlich vertraut sein.

Into the Light wird auch einige andere Goodies bringen (einschließlich Shaxx als Händler und Anbieter eines Teils seines Arsenals), aber wir werden ab dem Stream der nächsten Woche, der Into the Light gewidmet ist, mehr darüber erfahren.