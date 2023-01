Destiny 2-Erweiterung, Mafia, OlliOlli World und Evil Dead sind die Werbegeschenke von PS Plus im Februar

HQ

Die nächste Reihe von "kostenlosen" PlayStation Plus-Spielen (jetzt PlayStation Plus Essential) wird seit Jahren offiziell um 16.30 Uhr GMT / 17.30 Uhr MEZ am letzten Mittwoch des Vormonats angekündigt, aber die Abonnenten mussten in den letzten Jahren nicht so lange warten. Das liegt daran, dass eine Person namens billbil-kun auf Twitter und Dealabs es sich zur Gewohnheit gemacht hat, es ein paar Tage früher durchzusickern, und die Auswahl vom Februar ist keine Ausnahme.

Billbil-kun hat verraten , dass die PlayStation Plus Essential-Spiele im Februar sein werden:



OlliOlli World auf PS4 und PS5



Mafia: Definitive Edition auf PS4 (könnte in einigen Gebieten durch ein anderes Spiel ersetzt werden)



Evil Dead: Das Spiel auf PS4 und PS5



Destiny 2: Beyond Light auf PS4 und PS5



Definitiv ein gutes Line-up mit zwei 2022-Spielen, einem großartigen Vorfeld der Veröffentlichung von Destiny 2: Lightfall und einem guten Remake, also freut euch darauf, dass sie Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 und Axiom Verge 2 am 7. Februar ersetzen.