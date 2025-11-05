Destiny 2 zeigt eine Menge seiner Star Wars-Renegades-Waffen und -Ausrüstung

HQ

In weniger als einem Monat wird Bungie die nächste Erweiterung für Destiny 2 starten. Aufbauend auf The Edge of Fate aus dem Sommer wird das nächste Kapitel eine Star Wars -Erweiterung zum Thema Renegades sein, und da sie am 2. Dezember erscheinen soll, hat der Entwickler nun einen Blick auf eine Reihe der neuen Waffen und Ausrüstungsgegenstände geworfen, die er einführen wird.

Da es sich um eine Star Wars -Erweiterung handelt, die die Geschichte an eine neue gesetzlose Grenze führt, die effektiv Tatooine ist, haben viele der Waffen und Ausrüstungsgegenstände ein Thema, das einer weit, weit entfernten Galaxie ähnelt. Der Haupthaken ist, dass es sich immer noch um Destiny Waffen und Ausrüstung handelt, also erwarte nicht, dass du in der Lage bist, das zu führen, was als Lichtschwert angesehen wird, da es stattdessen unter dem Namen Praxic Blade läuft.

Während ihr alle neuen wichtigen Waffen und Ausrüstungsgegenstände im neuen Trailer unten in Aktion sehen könnt, haben wir auch die angekündigten Ergänzungen zusammengestellt, damit ihr genau wisst, was ihr in weniger als einem Monat zu eurer Waffenkammer hinzufügen könnt.



Unzivilisierter Diskurs - Handfeuerwaffe



Modifizierte B-7 Pistole - Handkanone



Alles von Nichts - Impulsgewehr



Generalüberholtes A499 - Schweres Scharfschützengewehr



M-17 Fast Talker - Maschinenpistole



Compact Defender - Seitenwaffe



Gunst des Schicksals - Jäger-Beinrüstung



Praxis Gewand - Titan Brustpanzer



Deimosuffusion - Hexenmeister-Helm



Praxic Blade - Schwert



Erbstück - Kampfbogen

