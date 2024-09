Destiny 2 wird im kommenden Jahr zwei Erweiterungen erhalten

HQ

Nun, da die Light and Darkness Saga vorbei ist, was hält die Zukunft für Destiny 2 bereit? Wird es in naher Zukunft ein drittes Spiel geben? Wird die saisonale Struktur hinter sich gelassen, damit Bungie seine Zeit und Ressourcen auf andere Dinge konzentrieren kann? Werden wir endlich die Sol System verlassen? Auch wenn wir auf viele dieser Fragen keine wirklichen Antworten haben, wissen wir, was das Jahr 2025 für den Looter-Shooter bereithält.

Bungie hat eine Roadmap für das Jahr 2025 von Destiny 2 enthüllt. Dies wird durch zwei große Erweiterungen definiert, die im Sommer und Winter debütieren, wobei die erste als Codename Apollo und die zweite als Codename Behemoth bekannt ist. Dazwischen gibt es verschiedene kleinere Major Updates (zwei für den Sommer, zwei für den Winter), die ihre eigenen Rewards Pass haben und wobei die ersten beiden als Codename Arsenal und Codename Surge bekannt sind.

Was diese beiden verschiedenen DLC-Elemente beinhalten werden, hat Bungie auch erklärt. Für die Erweiterungen können wir erwarten:



Neue Geschichten



Neue Standorte



Neue Missionen



Neue Waffen



Neue Ausrüstung



Neue Schlachtzüge und Dungeons



Und für die Major Updates:





Neue und wieder aufgenommene Aktivitäten



Neue Ausrüstungs- und Artefakt-Mods



Neue Modifikatoren und Herausforderungen



Neue Sandbox-Meta



Neue Veranstaltungen



Zuletzt bringt das Rewards Passes Folgendes:





Exotische Waffe und Ornament



Legendäre Waffen- und Rüstungsornamente



Ausrüstungs-Upgrade-Ressourcen



Kosmetik und mehr



All diese DLC-Elemente sind Teil dessen, was Bungie Codename: Frontiers nennt, etwas, worüber wir zweifellos mehr und mehr wissen werden, je näher wir ihrer Ankunft kommen, nach den Ereignissen der drei großen Episodes, die sich seit dem Debüt von Destiny 2: The Final Shape entwirren.