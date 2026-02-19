Destiny 2 verzögert großes Update nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung um Monate

HQ

Fans beklagen sich schon seit einiger Zeit über Bungies relative Stille auf Destiny 2, und jetzt, da der Entwickler der Community ein Update gegeben hat, scheint das nur noch mehr Öl ins Feuer gespült zu haben. Das neueste Update des Spiels, Shadow and Order, das am 3. März erscheinen sollte, wird nun um mehr als drei Monate verschoben.

Stattdessen wird es am 9. Juni erscheinen. "Dieses Update wird geändert und erweitert, um umfangreiche Verbesserungen zur Lebensqualität einzuschließen, und wird daher auch umbenannt. Dieses Update wird nun am 9. Juni 2026 gestartet", erklärte Bungie in einem Beitrag auf Bluesky. Weitere Details werden kurz vor der Veröffentlichung veröffentlicht, darunter bereits angekündigte Inhalte und zusätzliche Features, wie erweiterte Tiered Gear für Raids und Dungeons, Pantheon 2.0, Tier-5-Statistiken für exotische Rüstungen und mehr.

Der zusätzliche Inhalt könnte einige Fans überzeugen, aber die dreimonatige Wartezeit auf ein Update, das noch ein paar Wochen entfernt war, wird sicher ankommen. Mit Marathon auf dem Weg ist es möglich, dass die große Veröffentlichung gerade bei Bungie Priorität hat, aber zumindest bekommen die SpielerDestiny 2 dieses Jahr ein großes Update, nur eben nicht so schnell, wie sie es sich gewünscht hatten.