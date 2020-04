Destiny 2: Vertretet eure Klasse in den Guardians Games

Bungie lässt ihre Spieler seit gestern wieder miteinander streiten, um die drei Fraktionen der Hüter zu einen. Unter dem Titel Guardian Games/Hüterspiele dürfen alle Spieler von Destiny 2 seit gestern an täglichen Herausforderungen teilnehmen, mit denen sie Punkte für ihre bevorzugte Klasse (Jäger, Titan oder Warlock) sammeln. Auf diesem Wege stellt die Community ein für alle Mal klar, welche Charakterklasse die Beste ist. Zur Belohnung wird es am Ende der Veranstaltung eine spezielle, permanente Erinnerung an die Sieger geben. Natürlich gibt es im Aktionszeitraum neue Gegenstände und weiter Boni für die Teilnahme. Einen ganzen Monat habt ihr Zeit, an diesem kostenlosen Spaß teilzunehmen und Punkte für euer Team zu sammeln. Am 21. April startet die nächste Saison in Destiny 2.

