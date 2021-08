Destiny 2: The Witch Queen verführt euch im Februar

HQ

Der Höhepunkt des heutigen Destiny-2-Streams war die kommende Erweiterung "The Witch Queen", die am 22. Februar 2022 veröffentlicht wird. Hüter werden es diesmal endlich mit der Hexenkönigin Savathun persönlich aufnehmen, nachdem Bungie den Namen dieses sagenumwobenen Charakters viele Jahre lang lediglich geflüstert hat.

Savathuns Thronwelt wird der zentrale Handlungsort des neuen Add-Ons sein und an diesem Ort erfahren die Hüter, wie die Königin mit ihrem Schwarm das Licht gestohlen hat. Neben dem königlichen Palast der Hexe werden wir in einen düsteren Sumpf eintauchen müssen, um alle verborgenen Geheimnisse zu ergründen. Dass sich Savathun nicht gerne in die Karten schauen lässt, dürfte spätestens dann deutlich werden, wenn wir es mit Hive zu tun bekommen, die mithilfe des Lichts wiederauferstanden sind und neue Kräfte erhalten.

Destiny 2: The Witch Queen wird zudem den Waffentyp der Glaive einführen. Diese Energie-Nahkampfwaffe wird es Hütern ermöglichen Nahkampfangriffe auszuführen und sich mithilfe eines ausfahrbaren Schildes auch vor Fernkampfangriffen zu schützen. Darüber hinaus können wir uns in Zukunft wohl eigene Waffen herstellen, indem wir Mods, Shader und Herstellungsmaterialien zusammenwürfen.