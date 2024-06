Destiny 2: The Final Shape Vorschau - Ein (blasser) herzhafter Abschluss

HQ

Ich liebe Destiny 2, und trotz ihrer Laster und Herausforderungen im Laufe der Jahre habe ich diese Geschichte weiterhin geliebt und verfolgt, wie sie sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Obwohl Destiny nicht so schnell verschwinden wird, stehen wir an einem großen Scheideweg. Die kommende Destiny 2: The Final Shape -Erweiterung wird das letzte Kapitel der Light and Darkness Saga sein, die das vergangene Jahrzehnt des Geschichtenerzählens effektiv abschließen und zweifellos als perfekter Ausgangspunkt für diejenigen dienen wird, die sich entgiften und von diesem Teilzeitjob eines Videospiels wegkommen möchten. Unnötig zu erwähnen, dass viele (wie... viel) auf der Erweiterung wie eine Gjallarhorn-Granate einschlägt und diese Ära von Destiny auf passende und erfüllende Weise beendet.

The Final Shape erscheint in etwa einer Woche, aber vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, eine ganze Reihe von Dingen zu sehen, die diese Erweiterung den Fans bieten wird, und viele der zuvor enthüllten und präsentierten Elemente und neuen Funktionen zu sehen. Während ich also noch nicht sagen kann, wie flüssig und intuitiv sich Prismatic Fähigkeiten in der Praxis anfühlen oder wie bedrückend die neue Dread feindliche Fraktion im Live-Kampf ist, kann ich euch ein wenig mehr über die Feinheiten der neuen Einschlüsse erzählen.

Das bleiche Herz

Mit jeder Erweiterung führt Bungie einen neuen spielbaren Ort ein. Für The Final Shape können wir uns tatsächlich in den Reisenden wagen, in eine neue Zone, die als The Pale Heart of the Traveler bekannt ist. Während Sie zweifellos von den eisigen Umgebungen von Europa in Beyond Light oder den Neonwolkenkratzern von Neomuna in Lightfall begeistert waren, dreht The Pale Heart noch einen drauf. Diese Location ist absolut atemberaubend und scheint kreativ unübertroffen zu sein. Es gibt eine Menge Vertikalität, die in der Stadt Neomuna von Lightfall richtig umgesetzt wurde, es gibt weite Ausblicke und Versatzstücke, die selbst The Dreaming City beschämen, und es gibt feindselige und beunruhigende Abschnitte, die an die Hive Shadowkeep auf dem Mond oder Savathûn's Throne World erinnern. Der Grund, warum ich mich an viele dieser früheren und bestehenden Orte erinnere, ist, dass The Pale Heart von jedem etwas bringt, nicht nur in seinem eigentlichen Leveldesign, sondern auch in seinem Aussehen und seinen Feinheiten.

Dieser Ort ist als Spaziergang in die Vergangenheit konzipiert und das merkt man. Du durchquerst Gebiete aus deinen vergangenen Abenteuern als Guardian und findest sogar atemberaubende und verwirrende dekorative Elemente, wie z. B. riesige Ghost Muscheln. The Pale Heart könnte der interessanteste und aufregendste Ort sein, der jemals in Destiny 2 integriert wurde. Die Hauptfrage ist, ob ihre Aktivitäten dieser Aufgabe gerecht werden, und das ist eine Frage, die ich im Moment nicht beantworten kann.

Sorge

The Final Shape wird so ziemlich jede aktuelle feindliche Fraktion auftauchen sehen. Warum? The Witness ruft alle seine Verbündeten zusammen, um es zu verteidigen und dich zu verlangsamen, während du rennst, um es daran zu hindern, die Traveler zu infizieren und zu zerstören. Das bedeutet, dass du nicht nur mit normalen Taken und Hive konfrontiert wirst, sondern auch mit dem aufgemotzten Hive Guardians und tödlichen Tormentors aus früheren Erweiterungen. Wie wir alle mit diesen Bedrohungen vertraut sind, hat The Witness auch sein Spiel verbessert und obendrein eine neue Reihe von Feinden angeheuert, wobei dies die Dread sind.

Die Dread sind neue Feinde, auch wenn sie an ein paar andere feindliche Einheiten erinnern. Es gibt kleinere Psion -ähnliche Einheiten und größere, gefährlichere Bedrohungen, die an Tormentors erinnern, und beide können Darkness -Kräfte einsetzen, um dir das Leben zur Hölle zu machen. Die Harbinger und Weaver können Sie mit Strand in gefährliche Situationen bringen, während die Omen und Attendant stattdessen die frostige Berührung von Stasis bevorzugen. Als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, bedeutet die Grim, dass der Himmel auch mit Gefahren übersät ist, da dies ein weiterer Luftfeind ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Jeder der Gegnertypen scheint ein willkommener Schritt nach oben in der Herausforderung zu sein, aber wie groß die Bedrohung für dich ist, hängt von der Schwierigkeit ab, auf der du spielst, da in der regulären Kampagne ein paar Schüsse aus einem Sturmgewehr weiterhin kurzen Prozess mit dem Dread machen.

Es sollte gesagt werden, dass ein paar neue zusätzliche Kampfmechaniken hinzugefügt werden, darunter Feinde mit neuen Schilden, die sie verdammt schwer zu töten machen. Die Idee ist, dass du während der Kampagnenmissionen Prismatic Brunnen verwendest, um deine Guardian mit Transcendance aufzuladen (wodurch Light und Dark Kräfte harmonisiert werden), um dann letztendlich in der Lage zu sein, diese Schilde zu zerschlagen. Dies ist Teil von Bungies Bemühungen, in der Kampagne zu mehr Dungeon-ähnlichen Mechaniken zurückzukehren, Mechaniken, die zweifellos ein Vorläufer oder ein Vorgeschmack auf das sein werden, was die Raid bieten wird, wenn sie ein paar Tage nach der Veröffentlichung debütiert.

Prismatisch

So hübsch The Pale Heart ist und so interessant die Dread sind, sind dies letztendlich ziemlich regelmäßige Neuzugänge für Destiny 2 in einer Erweiterung, alles in allem. Prismatic ist es nicht. Diese neue Unterklasse ist der Inbegriff von Bungie, der die Stützräder abnimmt und sagt: Scheiß drauf zu Power-Creeps und Power-Kurven. Nach dem, was ich bisher von Prismatic gesehen habe, scheint es nicht viel zu geben, was diese Klasse nicht kann.

Die Idee von Prismatic ist, dass es das Endprodukt von Guardian ist, eine Harmonie zwischen Light und Darkness zu finden. Du kannst Fähigkeiten von Solar mit Stasis, Strand mit Void kombinieren und dies mit einer Sammlung neuer Aspects und Fragments zur weiteren Anpassung kombinieren, und dann ein anderes Super obendrein. Wenn Sie den Transcendance -Faktor einführen, der ein zusätzliches Maß an Kraft und Potenzial hinzufügt, einen zusätzlichen Gang, um Ihre Guardian zu übertakten, wenn Sie so wollen, wird Prismatic zu einer Unterklasse, die jede andere Unterklasse in den Schatten stellt. Sicher, es wird insofern eingeschränkt sein, als dass nicht jede Fähigkeit über Prismatic zugänglich ist (es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es sieht so aus, als ob Warlocks immer noch Well of Radiance laufen wird), aber die schiere Buildcrafting-Obergrenze von Prismatic lässt es als eines der einzigartigsten und interessantesten Elemente erscheinen, die Destiny seitdem bis heute hat. Es sieht auch so aus, als ob es eine große Hilfe sein wird, wenn man Endgame-Herausforderungen mit harten Elementarschildmodifikatoren meistert, da man jetzt eine Unterklasse mitbringen kann, die in mehreren Elementen bewandert ist, anstatt nur in einem. Prismatic öffnet Bungie nicht die Tür für weniger starre Builds, es tritt die Tür ein und reißt sie auf dem Weg aus den Angeln, und ich bin voll und ganz dafür.

In der Praxis funktioniert Prismatic immer noch wie die anderen Unterklassen in Bezug auf die Einrichtung der Benutzeroberfläche und dergleichen und bietet sogar nur eine begrenzte Auswahl an Optionen, um mit mehr freigeschalteten und entdeckten Optionen zu beginnen, wenn Sie mehr Kampagnenmissionen abschließen und sich nach seiner ursprünglichen Ankunft am 4. Juni weiterhin der Geschichte von The Final Shape hingeben. Aber auch das ist nichts Neues, da Bungie seit Jahren zu diesem Zeitpunkt zu diesem Stil tendiert, dem Spieler neue Inhalte zu geben.

Es gibt viele andere Fragezeichen im Zusammenhang mit The Final Shape, dem Raid und dem kommenden Jahr von Destiny 2, von denen ich die meisten noch nicht beantworten oder ergänzen kann. Während dieser Vorschausitzung gab uns Bungie einen Einblick in einen Teil eines der neuen Strikes, das eine größere Herausforderung und ein Ante-up zu sein scheint als einige der Strikes, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, während der Entwickler ein bekanntes Sturmgewehr zeigte, bevor er andeutete, dass wir andere geliebte Waffen aus der Vergangenheit in irgendeiner Weise zurückkehren sehen werden, wie es ein aktueller Trend bei Destiny 2 war.

Aber das Wichtigste, was man bei The Final Shape beachten sollte, scheint zu sein, dass Bungie diese Erweiterung als großen erzählerischen Wendepunkt behandelt. Für diese Erweiterung sind viele bekannte Elemente und Gameplay-Systeme geplant, aber es scheint die Kerngeschichte zu sein, die die meiste Liebe und Aufmerksamkeit erhalten hat, mit vielen Handlungssträngen und Erzählpfaden, die während der Kampagne oder innerhalb der drei Episodes abgeschlossen werden sollen, die für das folgende Jahr geplant sind. Tatsächlich sagte der Kampagnenleiter Andrew Hopps während der Vorschausitzung, dass dies "definitiv eine unserer gehaltvolleren Kampagnen" sei, was genau diesen Fokus bestätigte.

Wenn wir in die Zukunft blicken, wird Destiny 2: The Final Shape die Fragen beantworten, die wir alle über die Zukunft von Destiny haben? Auch das kann ich noch nicht beantworten, aber Game Director Tyson Green merkte einfach an: "Wir haben noch mehr Geschichten zu erzählen."