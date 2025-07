HQ

Seit Destiny 2: The Final Shape erschienen ist, bin ich immer weniger geneigt, den MMO-Shooter von Bungie zu spielen. Es ist nicht so, dass die Qualität nachgelassen hätte oder dass die Erweiterung nicht den Erwartungen entsprochen hätte, nichts dergleichen. Vielmehr diente The Final Shape als kathartischer Abschluss für mich als Spieler, eine Gelegenheit, eine jahrzehntelange Investition zu beenden und mich aus dem Sci-Fi-Universum zurückzuziehen... Zumindest bis mich etwas Bedeutendes zurückbrachte. Eine neue große Erweiterung wird das tun, und mit der Ankunft von The Edge of Fate haben mich die Traveler und die Vanguard wieder in Aktion gerufen und meinen erfahrenen Guardian in die äußersten Bereiche des Sonnensystems bis zum entfernten Ziel von Kepler gebracht, um einer mysteriösen Einladung zu folgen.

Es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass The Edge of Fate der erste Schritt auf der ausufernden Reise ist, die die Fate Saga sein wird. In vielerlei Hinsicht ist es das Äquivalent zu The Curse of Osiris, ein einleitender Versuch, der die Grundlage für das legt, worauf die kommenden Jahre aufbauen werden. Für mich ist das schon ein ziemlich erstickender Gedanke, denn im Gegensatz zu Erweiterungen für ein RPG ist Destiny 2 ein erdrückendes Live-Service-Spiel, das die meiste Zeit benötigt, um echten Erfolg zu haben, und nachdem ich ein Jahrzehnt dieses Engagements beendet habe, stelle ich fest, dass The Edge of Fate vor der unermesslichen Aufgabe steht, mir einen klaren Grund zu geben, warum ich diesen Zyklus neu beginnen sollte. Bisher hat es noch nicht...

Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum Destiny 2: The Edge of Fate mich noch nicht überzeugt hat. Sicher, es ist ein lebendiges und wachsendes Produkt, was bedeutet, dass in den kommenden Monaten viele zusätzliche Inhalte hinzugefügt werden, die diesen ersten Bewertungseindruck beeinflussen können. Der Kern dieser Erweiterung ist jedoch manchmal schwer zu verdauen, und es gibt mehrere Erklärungen dafür, warum dies der Fall ist.

Zunächst einmal ist Kepler als Standort ein gemischtes Bild. Auf der einen Seite ist es auffällig und hat viele Geheimnisse und Tiefe, die es zu enthüllen gilt, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht unnötig komplex, wenn man bedenkt, wie Destiny Ziele oft strukturiert sind. Es macht einfach keinen Spaß, sich in der Welt zu bewegen und ständig hinter Lasern gefangen zu sein, die man mit Portalen oder sogar der Fähigkeit Matterspark umschiffen muss, die eher ein Ärgernis als ein interessantes neues Feature ist. Manchmal wird man mit neuen Bedrohungen und Feinden konfrontiert, aber in den meisten Fällen geht es darum, die gleichen Fraktionen abzuschießen, gegen die wir seit weit über einem Jahrzehnt kämpfen, und zwar mit den gleichen Fähigkeiten und Waffen. Die Waffen sollten nicht wirklich in dieser Diskussion sein, da es sich um Gegenstände handelt, die man grindet und speziell jagt, Werkzeuge, die sich immens lohnend anfühlen, wenn man das perfekte hat, aber der Grund, warum ich es als eher frustrierend erwähne, ist, dass Bungie effektiv den Reset-Knopf in The Edge of Fate gedrückt hat.

Alle Licht und Macht, die man jahrelang angesammelt hat, Erweiterung für Erweiterung, Saison für Saison, sind auf den Basiswert zurückgekehrt, als man ursprünglich seine Licht in der ursprünglichen Basisstory verloren hat. Wir als Spieler waren es lange Zeit leid, mit jeder neuen Hauptversion ständig das Licht-Level verbessern zu müssen, und in dieser Erweiterung ist es der ungeheuerlichste Neustart von allen, eine demoralisierende und frustrierende Entscheidung, die zeigt, dass Bungie darum kämpft, sinnvolle Wege zu finden, um Fortschritt in dieses langwierige Projekt zu integrieren. Es ist auch die ungeheuerlichste Situation, die wir je erlebt haben, weil Bungie auch The Edge of Fate als Versuchskaninchen für ein neues Schwierigkeitssystem verwendet hat, das im Grunde bedeutet, dass man unabhängig davon, wie viel Licht man erwirbt, immer einfach auf den Rückfuß gesetzt wird, mit einem massiven Reduktionsmodifikator, der für die wichtigen Aktivitäten implementiert ist. Es fühlt sich an, als würden kreatives Gameplay und Herausforderung für eine schnelle Lösung beiseite geschoben, die den Spieler nur bestraft.

Nun gestehe ich, dass Bungie einmal mehr beweist, dass das Destiny-Universum in dieser Erweiterung eine Fundgrube für Erzählungen ist, indem es endlich ein Licht auf eines seiner mysteriösesten Elemente wirft: The Nine. Die Geschichte in The Edge of Fate ist fesselnd und immer wieder überraschend, gibt Antworten und führt zu mehr Fragen, während sie gleichzeitig ihre neuen Charaktere und alten Favoriten als großartige Gefäße für das Geschichtenerzählen nutzt.

Aber das ist das Problem, wo Destiny 2 heute ist, denn als langjähriger Fan, der Jahre und Tausende von Stunden damit verbracht hat, dieses Spiel zu spielen, sind die Teile, die mich begeistern - meistens die einzigen Teile, die mich noch begeistern - die neuen Elemente wie eine frische Erweiterung. Der Gedanke, sich in mehr Strikes oder Nightfalls einzureihen, es mit dem gleichen Dungeons aufzunehmen, in Crucible und Gambit für Vanguard rewards zu kämpfen, keiner erzeugt das gleiche Maß an Nervenkitzel wie vor fünf oder mehr Jahren. Und aus diesem Grund muss eine neue Erweiterung etwas Besonderes sein, sehr, sehr speziell, und The Edge of Fate hat zwar einige Momente der Brillanz, ist das aber größtenteils nicht.

Destiny braucht frisches Blut, es braucht eine große Überarbeitung, die den Menschen einen Grund gibt, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr große Mengen an Zeit in dieses Universum zu investieren. Es fühlt sich manchmal fast seelenzermalmend an, wenn man bedenkt, dass diese Erweiterung das Buildcrafting durch eine Handvoll Anpassungen wieder einmal zurückgesetzt hat, während sie nur sehr wenig als Hauptgrund dafür dient, warum das überhaupt passieren musste. Wenn du seit The Final Shape nicht mehr gespielt hast, werden beim Booten von The Edge of Fate viele deiner Builds ehrlich gesagt nicht funktionieren, und dennoch sieht das Spiel genauso aus und spielt sich genauso wie vor einem Jahr...

Und ich habe noch nicht einmal über die Probleme gesprochen, die das Spiel seit der Ankunft von The Edge of Fate geplagt haben, einschließlich dummer Probleme wie einige Exotics, die so massiv unausgewogen oder fehlerhaft sind, dass sie unbedingt verwendet werden müssen, bis Bungie sie behebt.

Auch hier gibt es Elemente dieser Erweiterung, die hervorragende und wahre Highlights für die Zukunft von Destiny 2 sind, aber es gibt so viel um sie herum, dass es überhaupt keine Freude bereitet. Sei es der frustrierende Fortschritt, das neue Zieldesign, das die Erkundung zu einem Ärgernis macht, der Mangel an neuen Mechaniken und Gameplay-Features (es gibt keine neuen Unterklassen oder Fähigkeiten) oder der problembehaftete Start. Es ist ehrlich gesagt kein toller Look für Destiny und wir können nur hoffen, dass dies nur ein Ausrutscher in einem ansonsten hervorragenden Fate Saga sein wird.