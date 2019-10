Destiny 2: Shadowkeep-Raid im kurzen Video vorgestellt

Seit dieser Woche ist Destiny 2 kostenlos spielbar, was Bungies Loot-Shooter für viele Spieler wieder interessant hat werden lassen. Das Game ist bereits vor zwei Jahren erschienen und hat mit Shadowkeep die mittlerweile vierte große Erweiterung bekommen - neue Spieler werden von dieser Fülle an Inhalten regelrecht überfahren und haben (zumindest sind das unsere Eindrücke) Probleme damit, sich in die Struktur von Destiny hineinzuarbeiten. Um Content müssen sich die Spieler also keine wirklichen Gedanken machen, da Bungie die kommenden Inhalte für dieses Jahr bereits skizziert hat.

Morgen Abend startet zum Beispiel der neue Raid "Garten der Erlösung" für alle Spieler, die das DLC Festung der Schatten/Shadowkeep erworben haben. Die Herausforderung ist für das End-Game ausgelegt, sechs mutige Hüter müssen sich dafür zusammenschließen. In einem neuen Trailer macht Bungie Stimmung für diese schwierige Aufgabe, die uns in den Schwarzen Garten führt. Anfängliche Impressionen zum neuen Add-On haben wir in diesem Artikel für euch festgehalten, unser Tester Kim wartet aber noch bis zum Start des Raids, ehe er seine finalen Eindrücke fertigstellt.