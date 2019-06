Destiny 2: Shadowkeep schießt Hüter im Herbst zurück auf den Mond

Viele Spieler des ersten Destiny haben eine enge Verbindung zum Mond, denn der Trabant begleitet die Community in mehreren Belangen schon seit einer ganzen Weile. Deshalb war es fast ein bisschen traurig, dass die Fortsetzung den Mond ignorierte (und wir stattdessen etwas wie Titan bekamen...). Glücklicherweise scheint sich Bungie aktuell mit einer erneuten Mondlandung zu beschäftigen, da sie ja nun unabhängig von Activision handeln.

Gestern Abend ist die Season of Opulence in Destiny 2 gestartet und eine Gruppe von Datenminern begann augenblicklich damit, neue Hinweise im Quellcode zu entschlüsseln. Was sie neben exotischer Ausrüstung der aktuellen Saison gefunden haben, ist das "nächste Kapitel", über das Bungie im Donnerstag mit uns sprechen wollte.

Die große Expansion des Herbstes heißt Shadowkeep und bringt uns zurück auf den Mond. Dort haben die Hive ihre unheiligen Stätten erbaut, doch wir machen unsere eigene Operationsbasis fit. Mehr Infos gibt es, wie gesagt, am Donnerstagabend.