Mit dem Start des neuen Monats erreichen uns die erwarteten Aktualisierungen am Angebot im Xbox Game Pass. Microsoft nimmt neue Titel in ihren Abonnementdienst auf, sowohl auf PC- als auch auf Konsolenebene. Weitere Titel werden in zwei Wochen folgen, dann erfahren wir auch, welche Games den Service Ende des Monats wieder verlassen müssen.