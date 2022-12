Destiny 2: Season of the Seraph rückt Rasputin wieder in den Mittelpunkt

HQ

Bungie hat offiziell die neueste Saison von Destiny 2 gestartet, und diese legt den Fokus wieder auf den Warmind Rasputin, der in der breiteren Destiny-Geschichte einen Schritt zurück gemacht hat, während Guardians sich mit anderen Bedrohungen im gesamten System befasste.

Bekannt als Season of the Seraph, wird uns gesagt, dass diese Staffel erneut die Beziehung der Bray-Familie zu Rasputin untersuchen wird und wie die Wächter in Braytech-Einrichtungen eindringen müssen, die von den Streitkräften des Hive-Lords Xivu Arath geschützt werden, um Rasputin nach den Angriffen des Bienenstocks wieder in sein früheres Potenzial zu versetzen.

Was die Saison bringen wird, können sich die Wächter auf wöchentliche Missionen freuen, die diese Erzählung erkunden, sowie auf saisonale Schlachtfeldaktivitäten, neue exotische Waffen und Ausrüstung zum Jagen, jährliche Events wie Moments of Triumph und The Dawning, alles neben der Zusammenarbeit von Ubisoft und Assassin's Creed und sogar auf einen neuen Dungeon, der diesen Freitag (9. Dezember) erscheint.

Um einen Einblick in all diese Action zu erhalten, findet ihr unten den Trailer zur Saison und könnt Destiny 2 einfach starten, um es ab sofort selbst zu spielen.