Destiny 2 s Niedergang verdeutlicht ein Problem, mit dem alle Live-Service-Spiele konfrontiert sein werden

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Es ist Sommer, und wie üblich gibt es nichts zu spielen. Anstatt mich nach draußen in die Tore der Hölle zu wagen, ein Buch zu lesen oder endlich meine Garage zu sortieren, wurde ich zum ersten Mal seit Covid überredet, wieder in Destiny 2 einzusteigen. Und innerhalb von Minuten verstand ich, warum das Spiel nicht mehr unterstützt wurde und Bungie wie ein Kabeljau, der aus dem Ärmelkanal gezogen wurde, ausgeschlitzt wurde.

Früher war ich ziemlich gut in Destiny. Damals war ich zu arm, um eine Xbox One zu kaufen, also habe ich es auf der 360 gespielt. Ich war dabei, als der Traveller ankam, und ich gebe zu, auf der 360 sah er nicht besonders gut aus. Ich war dabei, als Peter Dinklage der Ghost war, und ich war dabei, als er unsanft abgesetzt und durch Nolan North ersetzt wurde. Und um fair zu Pete zu sein, fand ich, dass er sich ganz gut geschlagen hat. Klang er monoton und desinteressiert? Vielleicht, aber er spielt einen verdammten Roboter.

Vielleicht begann dort für Destiny alles schiefzulaufen. Dieser erste Makel bei einem ansonsten großartigen Start von Bungies großem neuen Ding, nachdem er Halo bei der Scheidung von Microsoft verloren hatte. Während Master Chief in einem unglücklichen Zuhause aufwuchs, schien Bungie mit seinem Neugeborenen zu gedeihen.

Dann kam Destiny 2. Ich habe es ein bisschen gespielt, aber ziemlich schnell aufgehört, als klar wurde, dass es im Wesentlichen mehr vom Gleichen ist. Nur diesmal mit einem deutlichen Mangel an Paul McCartney, was ich nur annehmen kann, auch maßgeblich zu seinem Niedergang beigetragen hat.

Ich verstehe, dass sich seitdem viel verändert hat, zum Guten wie zum Schlechten. Also, was ist passiert, als ich es endlich gestartet habe?

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Unordnungs-winzig

Sofortige Informationsüberflutung. Ein Menübildschirm voller Planeten und Symbole, ohne Hinweis oder Hinweis darauf, wohin ich gehen sollte, es lag einfach an mir, eine Richtung zu wählen und sie zu verfolgen. Meine vage Vertrautheit mit dem ersten Spiel konnte mir hier helfen, da ich die Planeten und den zentralen Punkt des Turms, den Nexus des Spiels, erkannte. Also bin ich natürlich dorthin gegangen. Und wurde mit etwa einer Million HUD-Punkten getroffen, aber wieder gab es keine klare Indikation, was als Priorität zu tun ist. Es gab nur viele Beiträge zum Lesen und viele Händler und Questgeber, die mich daran erinnerten, dass ich zu schwach war, um das zu tun oder zu kaufen, was sie anboten. Danke.

Neuer Spieler? Probier das mal

Wenn du also darüber nachdenkst, in Destiny einzusteigen (oder zurückzukehren), hier ein kurzer Crashkurs, den Bungie dir wahrscheinlich hätte geben sollen.

Öffne zuerst das Startmenü, um deinen Charakter zu überprüfen. Um in diesem Spiel irgendetwas machen zu können, brauchst du ein Lichtlevel von 300, also organisiere dein Kit entsprechend.

Wenn du als Nächstes direkt ins Schießen gehen willst, gehe ins Menü mit allen Planeten und wähle Vanguard Ops (das ist das blaue Symbol der fünf unten). Wähle eines der Quickplays. Sei aber vorsichtig mit allem anderen. Destiny zeigt freundlicherweise viele Missionen, die man nicht machen kann, lässt einen durch die Vordertür, nur um dann zu erfahren, dass man nicht stark genug dafür ist.

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Oder geh zum Tower, denn dort gibt es viel zu tun. Lass dich nicht von all den Händlern und Symbolen überwältigen – die Hälfte dessen, was sie bieten, wirst du im Moment sowieso nicht erreichen können, da dir eine der siebunddreißig Ingame-Währungen fehlt, die zum Kauf und Aufrüsten verwendet werden. Glimmer, Shards, Twinkle und Sparkle (zwei davon, die ich mir ausgedacht habe) sind alles Dinge, die du brauchst, um dich zu stärken, um später an die schwierigeren Inhalte zu kommen. Und selbst dann könntest du es vielleicht nicht, weil du kein Schütze bist oder so.

Stattdessen solltest du zum Monument of Triumph gehen, um deine Triumps zu starten. Von dort aus wirst du ein bisschen Vorarbeit machen und auch Ikora besuchen. Du bekommst Münzen, mit denen du dir eine ordentliche Rüstung und Waffen besorgen kannst, um dich bis auf 300 zu bringen. Alternativ gibt dir ein Gespräch mit Ikora einen Überblick über deine Unterklasse, und sie gibt dir sofort ein Set, das dir Zugang zu den Grundmissionen ermöglicht.

Von dort aus kannst du alles angehen. Und mit "alles" meine ich einfach das Quickplay und die einfachen Missionen, da alles andere hinter den bezahlten Erweiterungen gesperrt ist, abgesehen von ein paar verfügbaren Missionen auf der Zeitleiste.

Die Zeitlinie soll dich auf den neuesten Stand bringen, was in der Welt vor sich geht. Ich habe nichts davon erfahren, nachdem ich es gelesen und die wenigen angebotenen Missionen gemacht habe. Alternativ frag auch diesen einen Freund, der tausend Stunden darin verbracht hat. Lass sie eine Stunde lang mit der Lore sprechen und irgendwann führen sie dich durch die Handlung.

Es ist ein Feature, kein Bug

Destiny 2 s Problem ist, dass es sich selbst und seine neuen Inhalte allmählich schlecht managt und zu etwas gemacht hat, das nur die Veteranen erkennen werden. Und das ist verständlich, denn da sie geblieben sind, sollten sie gut behandelt werden.

Durch das ständige Hinzufügen dieser neuen Erweiterungen ist die Größe aufgebläht, und infolgedessen hat Bungie beschlossen, bestimmte Spielteile nicht als optionale Installationen zu machen, sondern einfach alte Inhalte zu archivieren, damit niemand mehr spielen kann. Sogar die Leute, die dafür bezahlt haben.

Stell dir vor, du spielst Halo 3 und kommst Jahre später zurück, nur um festzustellen, dass sie die ersten vier Missionen gestrichen haben, weil eine Menge neuer Dinge hinzugefügt wurden. Es gäbe Empörung, aber weil es sich um "Live-Service" handelt, ist es ein Feature. Das Ergebnis ist ein Erlebnis ohne klare Einarbeitung oder lesbare Story-Kampagne, in der Neulinge die Anfänger lernen können, was auch Kernspieler entfremdet hat, indem sie ihnen im Grunde Dinge weggenommen haben, die ihnen gehörten.

Aber das ist ein Problem, mit dem jedes erfolgreiche Live-Service-Spiel irgendwann konfrontiert sein wird. Jedes Spiel, das zehn oder zwanzig Jahre überlebt, sammelt nicht nur Inhalte, sondern auch Systeme, Währungen, Mechaniken und Handlungsstränge, die Neulinge irgendwie verstehen sollen. Destiny wird nicht das letzte Spiel sein, das unter der Last seiner Daten zu kämpfen hat. Was passiert, wenn World of Warcraft vierzig Jahre Erweiterungen erreicht? Rainbow Six: Siege hat sich bereits einmal neu aufgebaut.

Live-Service-Spiele sind darauf ausgelegt, sich ständig zu erweitern. Jede Saison fügt ein weiteres Ziel, eine weitere Tätigkeit, einen weiteren Händler, eine weitere Währung, ein weiteres System hinzu. Keine dieser Ergänzungen ist für sich genommen besonders schwer zu verstehen, aber nach zehn Jahren stapeln sie sich übereinander, bis neue Spieler von dem Berg, den sie erklimmen müssen, abgeschreckt werden.

Irgendwann muss jedes langlebige Live-Service-Spiel sich entscheiden, ob es alles bewahrt oder seine verbleibende Spielerschaft fördert. Das Schicksal entschied sich für Letzteres und schaffte es trotzdem, alle zu verärgern. Sie haben jahrelang ihre Spieler engagiert gehalten und sich für alle anderen undurchdringlich gemacht.

Gab es eine bessere Möglichkeit, das zu tun? Ich bin kein Entwickler, aber ich habe gesehen, wie Call of Duty riesige Dateigrößen mit Teilinstallationen verwaltet, vielleicht kann Destiny das nicht, weil... Gründe? Ich bin sicher, dass die Revisionisten eines Tages Destiny 2 als unterschätzt und missverstanden ansehen werden, aber Rückblick ist doch eine wunderbare Sache, oder? Bei Bungie bleibt das Licht allerdings nicht an.

Das Traurigste daran ist, dass unter all dem Chaos, dem Fachjargon und dem Glitzern das Gunplay immer noch so glatt und robust ist, dass ich eine großartige Zeit damit hatte. Das Leveldesign ist immer noch etwas repetitiv, aber es fühlte sich großartig an, es zu spielen. Es hat einfach viel zu lange gedauert und zu viel Verwaltung gebraucht, um überhaupt in die Schießerei zu kommen. Es ist ein Spiel, das als Warnung für alle anderen Live-Service-Spiele dienen sollte.

Vielleicht sollte ich Marathon mal ausprobieren, aber ich habe gehört, das läuft auch nicht gut. Vielleicht gebe ich dem auch fünf Jahre.