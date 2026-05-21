Destiny 2 s lange Reise endet am 9. Juni

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Seit fast zehn Jahren fasziniert Destiny 2 Spieler auf der ganzen Welt, und nur wenige hätten sich vorstellen können, wie langlebig das Abenteuer sein würde, als das Spiel 2017 erstmals erschien. Und das Entwicklerteam hat mit Erweiterungen, saisonalen Inhalten und vielem mehr weitergemacht. Aber das geht mit dem nächsten Update zu Ende, das Bungie nun bestätigt, dass es das letzte des Spiels sein wird, wenn es am 9. Juni erscheint.

Die Server werden natürlich nicht abgeschaltet, und das Spiel bleibt spielbar, aber der Fokus des Teams wird sich nun auf zukünftige Projekte verlagern. Am Bungie.net schreibt das Team:

"Während unser Fokus auf einen Neuanfang für Bungie gerichtet ist, werden wir mit der Inkubation unserer nächsten Spiele beginnen. Zu diesem Zweck werden wir am 9. Juni 2026 das letzte Live-Service-Content-Update für Destiny 2 veröffentlichen, um diese neue Reise als Studio zu beginnen. Obwohl die aktive Entwicklung vielleicht abgeschlossen ist, werden wir sicherstellen, dass Destiny 2 weiterhin spielbar bleibt, so wie das ursprüngliche Destiny heute. Viele Änderungen in diesem letzten Update sollen sicherstellen, dass Destiny 2 ein willkommener Ort für Spieler ist, zu dem sie zurückkehren können."

Das letzte Update wird als Liebesbrief an alle beschrieben, die im Laufe der Jahre bei uns waren, und wird unter anderem überarbeitete Aktivitäten, Verbesserungen bei Raids und die Rückkehr der Sparrow Racing League enthalten. Sie nutzen auch die Gelegenheit, saisonale Veranstaltungen einzustellen.

Bungie, das schon lange von großen Plänen für Destiny 2 und seine sogenannte Fate Saga spricht, scheint nun stattdessen das Spiel beenden zu wollen. Und mit einem stärkeren Fokus auf Marathon und einer schrumpfenden Zahl aktiver Spieler fanden sie vielleicht einfach Zeit, sich zurückzuziehen Destiny 2.

Was haltet ihr von der Entscheidung?