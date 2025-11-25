Destiny 2: Renegades ist nicht nur ein Star-Wars-Spin-off, sondern "Destiny mit einer Star-Wars-Linse"

HQ

Nachdem Destiny 2: The Final Shape Mitte 2024 erschien, erreichte ich einen Wendepunkt in meiner Zeit mit Bungie s langjährigem Shooter. Vielleicht lag das zum Teil an der Müdigkeit der zahllosen Live-Service-Spiele auf dem Markt, aber als The Final Shape erschien und Light and Darkness Saga nach etwa einem Jahrzehnt Storytelling zu Ende ging, sah ich eine Gelegenheit, mich von Destiny 2 zurückzuziehen. Ich spreche nicht davon, das Spiel komplett fallen zu lassen, sondern mich vom wöchentlichen Login-Zyklus zu lösen und den Wunsch zu vermeiden, Gegenstände zu finden, die granularisch besser sind als andere, und im Grunde einem Abschluss ohne wirkliches Ende nachzujagen. Ich wurde eher ein "schmutziger Casual", könnte man sagen, für Destiny 2, zog mich aus der großen Liga zurück und wurde zu einem distanzierten Bewunderer, der bei den wichtigsten Momenten und Ereignissen einschaltete.

Das bedeutete, dass ich, nachdem ich das Spiel nach The Final Shape nur selten gespielt hatte, im Sommer Destiny 2 erneut startete, um den Anfang der The Fate Saga Erweiterung mit The Edge of Fate zu erleben. Ich würde nicht sagen, dass ich von dem, was dieser Inhalt geliefert hat, massiv enttäuscht war, aber es war nicht so gut wie Destiny 2 es hatte und sein kann, und es ließ mich zweifeln, ob ich jemals wieder richtig in diesen Live-Service-Riesen zurückkehren könnte. Die kommende Renegades -Erweiterung könnte mich vielleicht wieder zurückziehen...

Der Grund, warum ich das sage, ist, dass es Destiny 2 mit vielleicht meinem Lieblings-Sci-Fi-Universum, Star Wars, kombiniert. Wir sprechen hier von einer komplett dedizierten Erweiterung, die um Star Wars Themen aufgebaut ist, und das bedeutet, dass sie voller Anspielungen und Anspielungen ist und letztlich als Liebesbrief an George Lucas ' epische Welt konzipiert ist. Aber es ist keine Star Wars Erweiterung. Du wirst nicht nach Tatooine oder Endor kämpfen, du wirst nicht gegen Stormtroopers oder Super Battle Droids kämpfen, du musst keinen Death Star sprengen oder Emperor Palpatine besiegen. Dies ist eine Destiny 2 -Erweiterung "mit einer Star-Wars-Linse", wie Bungie im jüngsten ViDoc erklärt.

Auf eine Weise, die sich sehr von Lucasfilm unterscheidet, spielt diese Expansion in der Destiny 2 -Galaxie, was bedeutet, dass es sich nicht um eine Galaxie handelt, die weit, weit entfernt ist oder gar in einer Zeit vor langer Zeit. Das allein bringt allerlei Komplikationen mit sich, wie Star Wars enthalten ist, aber das Wichtigste ist, dass es zwar Blaster, lichtschwertähnliche Waffen sowie Feinde und Verbündete gibt, die Jedi/Sith und Rebels/Empire ähneln, aber in dieser Geschichte nicht auf Darth Vader oder Obi-Wan Kenobi stoßen wird. Es ist komplett getrennt von der größeren Star Wars Welt, also mach dir nicht zu viele Gedanken über Lore-Verbindungen und Ähnliches.

Beschrieben als Fortsetzung von The Fate Saga und aufbauend auf den Ereignissen von The Edge of Fate einige Monate nach Abschluss der Erzählung dieser Erweiterung, besteht die Prämisse darin, sich mit den Drifter und einigen ausgestoßenen Charakteren zusammenzutun, um mit einer neuen und aufsteigenden Bedrohung umzugehen. Im Grunde ist Dredgen Bael angekommen (Dredgens sind im Grunde unartig Guardians, für alle, die nicht auf dem neuesten Stand ihrer Destiny Lore sind) und er hat ein einfaches Ziel zu verwirklichen. Er will die Menschheit von der Aufsicht der Vanguard befreien, aus dem einfachen Grund, dass eine unsterbliche Bande von Helden die vollständige Kontrolle über die Zukunft und den Schutz der Bewohner der Erde bewahrt. Es ist bereits durchgehend Star Wars, da es in mancher Hinsicht eine bewundernswerte Handlung ist, auch wenn Bael s Pläne so bösartig sind, dass sie vereitelt werden müssen. Aber das ist noch nicht alles, denn während Bael ein Kylo Ren ähnlicher Bösewicht ist, ist anderswo ein neuer Cabal Imperium aufgestiegen, angeführt von einem stoischen und grausamen Kommandanten, der so imposant wirkt wie Grand Moff Tarkin und eine Superwaffe kontrolliert, die ziemlich ähnlich klingt wie Starkiller Base (mit dem Namen Nightfall Station ). Mit Helden, die auch Star Wars Charaktere widerspiegeln (z. B. Han Solo -ähnliche Drifter und ein Praxic Warlock, der einem Jedi ähneln soll), hast du im nächsten Teil der größeren Geschichte viel zu überwinden.

Wenn wir betrachten, wohin die Handlung die Geschichte führt, sprechen wir größtenteils von vertrauten Orten, da Mars, Europa und Venus im Mittelpunkt stehen. Jedes hat neue Bereiche und Sehenswürdigkeiten, die ein Star Wars Thema haben, sei es Kantinen und Spielhölle oder sogar (wie Family Guy s Parodie so schön ausdrückt) riesige Brustkanonen, die erstmals während der Belagerung von Hoth zu sehen sind. Uns wird gesagt, dass diese Bereiche auch voller Anspielungen und Easter eggs sind, die von Lucasfilm einen Daumen hoch bekommen haben, also haltet die Augen offen für Geheimnisse. Außerdem bewohnen in diesen Zonen neue Syndicates, Banden, die um die Kontrolle des Territoriums kämpfen und kämpfen. Auch hier sind es nur vertraute Fraktionen, aber statt Vex auf universelle Herrschaft aus zu sein, haben wir jetzt Trenchcoat-tragende Vex, die ihre Tage damit verbringen, zu spielen Credits... Ich meine Glimmer.

Was die neuen Waffen und Gegenstände angeht, ist es alles die gleiche Geschichte wie das, worüber wir bereits gesprochen haben. Es gibt Blaster zu finden und zu erwerben, die es in zwei Varianten gibt. Die ersten sind Dynamic Blasters, die härter schlagen, langsamer feuern und für rohen Schaden und Angriffe konzipiert sind. Die zweiten sind Balanced Blasters, die eine neue Hitzemechanik ins Spiel führen, die ein wenig wie ein Gears of War Nachladesystem funktioniert, bei dem du bei Überhitzung deinen Nachlade-Input timen musst, um ein perfektes 'Nachladen' zu erzielen und weiter zu feuern. Dazu kommt das, worauf ihr euch alle gefreut habt: die Lightsa... Praxic Blade.

Denken Sie daran, wir sind nicht mehr auf Tatooine und die wichtigsten Star Wars Begriffe sind der Zeit verloren gegangen, daher müssen sich die Fans an das neue Destiny 2 -Glossar gewöhnen. Die Praxic Blade ist eine Exotic Kinetic Waffe, die wie ein Schwert wirkt, und laut Bungie erwirbst du dein eigenes Schwert, indem du der Hauptgeschichte folgst. Wir sprechen hier nicht von Crafting im traditionellen Sinne von Destiny 2, sondern vielmehr von Crafting wie in Star Wars, indem man die richtigen Kerngegenstände findet und dann seine eigene persönliche Klinge erstellt, die einem als Helden übertragen und verbessert wird. Und zu diesem Zweck werden diese Klingen kosmetisch weit anpassbar sein. Du kannst Ornaments verwenden, um das Aussehen des Griffs zu verändern, während bestimmte Herausforderungen und Questlinien im Spiel die Gegenstände belohnen, die nötig sind, um die Farbe der Lichtstrahlklinge selbst anzupassen. Für alle, die sich fragen: Du wirst eine rote Klinge bekommen können, und zwar auf eine Star Wars -artige Weise, nur indem du anderen Spielern Kummer und Elend zufügst...

Das bringt mich zu Lawless Frontier, dem neuen Modus, der mit Renegades eingeführt wird. Dies wird eine Solo- oder Dreier-Feuerteam-Aktivität sein, die eine Reihe verschiedener Missionsoptionen und Aktivitäten mit einem Star Wars -Thema umfasst. Du könntest etwas schmuggeln oder etwas anderes sabotieren müssen, und das alles im Namen der genannten Syndicates, um deinen Status und Ruf bei ihnen zu erhöhen. Für böswillige Solospieler da draußen erwartet auch eine Invasionsmechanik im Stil von Gambit, wobei dies der Weg ist, die rote Praxic Blade Farbe zu verdienen. Apropos Gambit: Lawless Frontier hat sogar Klassen-/Fähigkeits-Kits und -Sets, die es den Spielern ermöglichen, sich auf spezialisiertere Spielstile zu spezialisieren, um ihre Missionsabschluss zu verbessern.

Abschließend lohnt es sich, über die Musik und den Soundtrack von Renegades zu sprechen, die zwar komplett neu sind und das hervorragende Destiny 2 Audioteam nutzen, aber sehr klare Inspirationen von John Williams' ikonischer Musik und Soundtrack haben. Die Stimmung und die Gefühle sind alle gleich, und wieder einmal schließt sich der Kreis: "Destiny 2 mit einer Star-Wars-Linse".

Ich kann dir nicht sagen, ob Destiny 2: Renegades ausreicht, um den Schaden auszugleichen, den The Edge of Fate verursacht hat, aber nach dem, was Bungie mir bisher gezeigt hat (wieder nur gezeigt und noch nicht gespielt), scheint es eine sehr überzeugende und vielversprechende Erweiterung zu sein, besonders für diejenigen, die nicht genug vom Star Wars -Universum bekommen können. Erwarten Sie, dass Sie bereits nächste Woche einsteigen können, wenn Renegades am 2. Dezember auf PC, PlayStation und Xbox erscheint.