Destiny 2: Patch-Notizen zum Saisonstart #13 (Season of the Chosen)

Letzte Woche wurde Bungies Loot-Shooter Destiny 2 inhaltlich aktualisiert und deshalb haben wir uns die Patch-Notizen zum Start der Season of the Chosen (Saison #13) genauer angesehen.

Wie versprochen wurde der Frosteffekt der Stasis-Fähigkeiten angepasst, was vor allem im Mehrspielermodus Schmelztiegel Wirkung zeigen dürfte. Eingefrorene Spieler haben jetzt doppelt so viel Gesundheit, bevor sie zerschmettert werden. Sie erleiden jedoch zusätzlichen Schaden durch Spezialwaffen, solange sie unter den Auswirkungen des Kontrolleffekts leiden. Der Waffenschaden von Primärwaffen auf gefrorene Ziele wurde jedoch merklich verringert.

Verschiedene Catalyst-Modifikatoren, die aufgrund des Content Vaults erst vor ein paar Monaten aus dem Spiel entfernt wurden, sind nun wieder erhältlich. Raketenwerfer verursachen erhöhten Schaden gegen Mini-Boss, zudem will Bungie an diversen anderen Waffenklassen etwas Feintuning betrieben haben. Wer mit Maus und Tastatur spielt, soll zum Beispiel erheblich weniger Rückstoß beim Abfeuern seiner Knarren bemerken. Das soll die Spieler wohl darauf einstellen, dass sie in Zukunft via Crossplay zusammenspielen dürfen.

Weitere Informationen zum neuen Level-Cap, temporären Änderungen an Synchronsprechern für polnische, russische und brasilianische Spieler und alle sonstigen Details bekommt ihr in den vollständigen Patch-Notizen. Dazu gehören viele Fehlerkorrekturen und verschiedene numerische Werte, die mit einigen der obengenannten Änderungen einhergehen. Wer einen generellen Überblick zur Season of the Chosen möchte, der wirft am besten einen Blick in den folgenden Trailer: