Destiny 2, Moving Out 2, Cursed to Golf und alles andere, was diesen Monat zu PlayStation Plus kommt

HQ

Diejenigen unter euch, die PlayStation Plus Essential besitzen, können PGA Tour 2K23, Dreams und Death's Door jetzt kostenlos herunterladen, aber diejenigen, die die höheren Stufen abonniert haben, haben später in diesem Monat noch mehr Leckereien auf Lager. Wir wussten bereits, dass Sea of Stars direkt für PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium erscheinen wird. Das ist jedoch erst am 29. August, also werfen wir einen Blick auf die Spiele, die nächste Woche in die Dienste aufgenommen werden.

Sony hat angekündigt, dass die folgenden Spiele am 15. August Teil der PS Plus Extra-Bibliothek werden:





Cursed to Golf



Destiny 2: The Witch Queen



Destroy All Humans 2 - Reprobed



Dreams



Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures



Lawn Mowing Simulator's Landmark Edition (am 28. August)



Lost Judgment



Midnight Fight Express



Moving Out 2



PJ-Masken: Helden der Nacht



Source of Madness



Die erzwungene Version von Spellforce 3



Die Jumbo-Edition von Two Point Hospital



Am selben Tag erhalten Premium-Mitglieder auch Zugang zu folgendem Trio:





Ape Escape: On the Loose (hier als Ape Escape P bekannt)



Medievil: Resurrection



Pursuit Force: Extreme Justice



Was haltet ihr von diesen Ergänzungen?