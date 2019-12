Destiny 2: Mit Zeitmaschine mächtigen Titan in Season of Dawn retten

Morgen will uns Bungie mehr Infos über die kommende Season of Dawn verraten, die zweite Phase im laufenden Season-Pass, die voraussichtlich am 10. Dezember in Destiny 2 startet. Heute Abend hat das Team einen geschichtslastigen Trailer veröffentlicht, der eifrige Hüter thematisch etwas einstimmt und einen ersten Überblick über die anstehenden Überraschungen mit sich bringt. In den kommenden Wochen werden wir uns mit Osiris beschäftigen, der uns auf Merkur mit der Vex-Zeitmaschine herumspielen lässt, um seinen alten Freund zu retten.

Gesucht wird der mächtige Titan Saint-44, dessen Tod wir um jeden Preis verhindern müssen. Wie genau das funktioniert, verrät das Stimmungsvideo zwar nicht, dafür wird nebenbei von neuen, legendären Quests gesprochen. Außerdem wurde ein neuer Spielmodus für sechs Spieler ("The Sundial") vorgestellt und wir sahen die Karte Rusted Lands aus dem ersten Destiny. 10 Euro wird der Zugang zu diesem Teil des Spiels kosten.