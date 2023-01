Destiny 2 Jahr 5: Das Gute, das Böse und das Hässliche

HQ

Das Jahr von Destiny 2: The Witch Queen ist fast vorbei. In etwa einem Monat wird Bungie die fünfte große Erweiterung, Lightfall, veröffentlichen, in der der Destiny 2-Client eine ganze Reihe von Änderungen erfahren wird, zusätzlich zu einer Reihe neuer Inhaltsergänzungen - wie einem neuen Ort, einem neuen Unterklassentyp, einer Geschichte usw. - die alle verfügbar werden. Vor diesem Hintergrund und jetzt, da die Geschichte von Season of the Seraph größtenteils abgeschlossen ist, dachte ich, dass es ein guter Zeitpunkt ist, auf Jahr 5 und die guten (die schlechten und hässlichen) Features zurückzublicken, die es in Destiny 2 gebracht hat.

HQ

Das Gute

Waffenherstellung

Es gab die Sorge, dass die Möglichkeit, buchstäblich die Waffenrollen Ihrer Träume zu erstellen, etwas vom Herzen der Plünderer-Shooter-Natur von Destiny 2 wegnehmen würde, aber ehrlich gesagt war alles, was dies tat, zu zeigen, dass Plünderungen und Schießereien der Vergangenheit angehören. Die zusätzliche Kontrolle und der Wert, den dies den Waffen gab, machten die schleifende Natur des Science-Fiction-Titels umso fesselnder, während die Jagd nach der "Götterrolle" erhalten blieb, indem nur bestimmte Waffentypen und -sets tatsächlich hergestellt werden konnten. Es ist schwer vorstellbar, dass wir so lange ohne Waffenherstellung ausgekommen sind.

Werbung:

Sonnenuntergang Sonnenuntergang

Wir wissen, warum Bungie Sunsetting einführen musste (das Konzept, bestimmte Orte und Gegenstände zu entfernen oder auslaufen zu lassen); Es sollte Platz für zukünftige Verbesserungen und neue Ergänzungen schaffen. Aber das änderte nichts an der Tatsache, dass es wirklich, und ich meine wirklich weh tat, zu sehen, wie so viele Gegenstände einfach unbrauchbar wurden. Sei es ein 75.000-Kill-The Recluse oder ein herausfordernd verdientes Not Forgotten, diese Gegenstände in meinem Tresor zu sehen, lässt mich bis heute eine Träne vergießen. Deshalb hat es mich sehr gefreut zu hören, dass der Sonnenuntergang in Zukunft nicht mehr stattfinden wird, was bedeutet, dass in Zukunft keine Hauptorte (d.h. die nicht an saisonale Aktivitäten gebunden sind) entfernt werden, und auch Waffen und Rüstungen werden nicht das gleiche schreckliche Schicksal erleiden wie die vorherigen.

Vox Obscura, Operation: Seraph Shield und Die exotischen Missionen der Hexenkönigin

Werbung:

Exotische Missionen sind ein Knaller. Jahr 5 gab uns nur wenige neue, in die wir eintauchen konnten, und belohnte die Spieler mit einer ausgefallenen, oft mächtigen exotischen Waffe, mit der wir den Kampf gegen die Feinde der Menschheit führen konnten. Die meisten Jahre von Destiny 2 hatten diese Missionen, aber The Witch Queen/Year 5 brachte mehr dieser Missionen, als wir uns erhofft hatten, wobei die Besten der Gruppe eintrafen, um die letzte Staffel zu markieren - Operation: Seraph Shield. Während diese normalerweise einen ziemlichen Nischenfokus haben, wird Lightfall hoffentlich den Trend fortsetzen, uns für die mächtigsten Gegenstände arbeiten zu lassen, die Bungie kochen kann.

Das Schlechte

Der Schmelztiegel

Bungie macht viele unglaubliche Dinge, wenn es um den Aufbau von Welten und die Erzählung geht, aber Destiny 2 scheint zu zeigen, dass der ikonische Entwickler einfach nicht ganz herausfinden kann, wie man einen überzeugenden Spieler-gegen-Spieler-Multiplayer schafft. The Crucible hatte schon immer seine Kritiker, aber Jahr 5 war ohne Zweifel das schlechteste Jahr, um ein Schmelztiegel zu sein, da eine Reihe von grimmigen Balance-Änderungen und einfach schrecklichen Spielmodi es manchmal fast unerträglich gemacht haben. Beispiel gefällig? Schauen Sie sich nur das neueste Eiserne Banner und die Katastrophe eines Modus namens Festung an. Ich sage Katastrophe, aber wenn Sie ein Bubble Titan-Spieler waren, hatten Sie zweifellos eine tolle Zeit.

Fehlende Roadmaps

Es mag wie eine kleine und seltsame Sache erscheinen, aber ich mag es zu wissen, welche Aktivitäten und neuen Inhalte während einer Saison kommen werden. Ich mag es zu wissen, in welcher Woche Iron Banner aktiv sein wird und wann jede Art von Trials of Osiris live sein wird. Ich mag es zu wissen, wann Dungeons veröffentlicht werden und wann Grandmaster Nightfalls eröffnet wird, und ich mag es, diese Informationen zu haben, wenn eine Saison beginnt, nicht nur, indem ich sie zusammenfüge, indem ich Informationen aus dem Ingame-Client ziehe und was Bungie wöchentlich in Blogposts erwähnt. Bitte bringen Sie Roadmaps mit.

Das Hässliche

Die Erhaltung

Eine kurze Mission, die ziemlich einfach zu erfüllen ist, die einen Pinnacle-Ausrüstungsabfall belohnt und die ganze Saison über existiert, klingt großartig, oder? Nun, es war... für ein paar Monate. Die Bewahrung ist im Grunde der Eröffnungsabschnitt des Gelübdes des Schüler-Raids, und das bedeutet, dass sie zwei Zwecken dient: Den Spielern beizubringen, wie sie diesen Teil der Endgame-Herausforderung abschließen können, und auch als eine Möglichkeit, hart verdiente mächtige Beute zu erhalten. Es ist alles großartig, wenn man es so betrachtet, aber nachdem man die Mission zum 50. Mal geschlagen hat, nur um ein Stück Ausrüstung zu bekommen, hat sich die Brillanz gut und wahrhaftig abgenutzt. Hoffentlich bringt uns Lightfall das nicht noch einmal durch.

Wettkampf-PvP-Änderungen

Obwohl ich von ganzem Herzen glaube, dass der Schmelztiegel in diesem Jahr eine Katastrophe war, sind die Schritte, die Bungie unternommen hat, um den kompetitiven Teil des Schmelztiegels anzugehen, eher eine gemischte Tasche. Das Ranglistensystem ist eine klare Verbesserung und die Belohnungen, die es bietet, machen den Einstieg in diese Seite von Destiny 2 vorteilhaft - besonders für engagierte PvP-Spieler. Aber gleichzeitig machen der unklare Fortschritt, die Spielmodusauswahl (Rift, ugh...) und das Matchmaking, das Sie entweder gegen ein Team stellt, das viel besser ist als Sie oder ein deutlich schlechteres und sehr selten eines, das Ihren Fähigkeiten entspricht, dieses Update zu einem hässlichen Update. Hoffentlich wird sich das Team dies für den Start von Lightfall ansehen.

Deepsights

In ähnlicher Weise wie mein vorheriger Punkt; Waffenherstellung von Steinen, aber die Jagd nach Deepsight-Rollen (notwendig, um eine Waffe freizuschalten, die überhaupt hergestellt werden soll) nicht. Zumindest nicht jetzt. Es ist ein notwendiges Übel, damit aufzuhören, handwerkbare Waffen zu leicht zu erwerben, aber manchmal braucht es Jahreszeiten und riesige Summen Ihrer Ressourcen, um zu jagen, was für mich ein echtes Problem ist. Vielleicht würde es dies lindern, wenn Sie Deepsights tatsächlich häufiger fallen lassen oder die Gesamtzahl der Deepsight-Rollen reduzieren, die zum Freischalten eines Waffenschemas benötigt werden. So oder so, es ist momentan nicht meine Lieblingsbeschäftigung in Destiny 2.

Lobende Erwähnung: Ketchkiller Armour

Ich glaube nicht, dass ich viel sagen muss. Schauen Sie sich einfach dieses Set an. Ew.