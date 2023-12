Destiny 2 ist der Auftakt zu Epics kostenlosen Feiertags-Mystery-Spielen

HQ

Es fühlt sich vielleicht so an, als hätten wir erst gestern über den Black Friday-Verkauf von Epic Games und die damit verbundenen Angebote gesprochen, aber vor kurzem hat der Weihnachtsverkauf auf dem digitalen Marktplatz begonnen, mit vielen Angeboten zur Auswahl.

Wie so oft im Epic Games Store ist das Highlight aber das kostenlose Spiel der Woche. Anstelle des üblichen Donnerstags hat Epic diese Woche die Dinge aufgerüttelt und gestern sein kostenloses Spiel veröffentlicht. Bei diesem Spiel handelt es sich um Destiny 2: Legacy Collection, die mit den Erweiterungen Shadowkeep, Beyond Light und The Witch Queen für den Shooter geliefert wird.

Diese Menge DLC für das Free-to-Play Destiny 2 bleibt bis zum 20. Dezember kostenlos, wenn wir ein weiteres mysteriöses Freispiel sehen werden. Von diesem Zeitpunkt an werden die kostenlosen Spiele jeden Tag veröffentlicht, bis zum 4. Januar.

Wenn Sie zusätzlich zu diesen Werbegeschenken etwas im Angebot kaufen möchten, können Sie dies mit einem zusätzlichen Rabatt von 33 % tun, dank eines unbegrenzten Gutscheins, der für jeden Einkauf von 14,99 $ oder mehr gilt. Auch wenn die Angebote auf der Startseite des Ladens nicht so beeindruckend sind, können Sie mit diesem zusätzlichen Rabatt zum Beispiel Alan Wake 2 für etwas mehr als 20 £ kaufen.