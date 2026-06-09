Destiny 2 Gemeinschaftskundgebungen: Steam Spielerzahl fast doppelt Marathon Allzeit-Höchststand

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Egal, ob man mag, wie Marathon oft als Knackpunkt für den Untergang von Destiny 2 und bis zu einem gewissen Grad auch von Bungie verwendet wird, gibt es Hinweise darauf, dass die Community viel mehr daran interessiert ist, dass das Destiny-Franchise weiterlebt und gedeiht, als Marathon.

Seit Marathon veröffentlicht hat, erreichte das Spiel auf Steam (laut SteamDB) einen Höchststand von 88.337 gleichzeitigen Spielern, was für einen großen AAA-Extraktions-Shooter tatsächlich ziemlich niedrig ist. Das ist auch eine ziemlich beunruhigende Zahl, denn nach der Veröffentlichungsphase, als berichtet wurde, dass Marathon 1,2 Millionen Exemplare ausgeliefert hatte, wurde auch festgestellt, dass das Spiel überwiegend auf dem PC verkauft wurde, wobei etwa zwei Drittel aller Exemplare der Plattform zugeschrieben wurden. Im Grunde, wenn Steam unter 90.000 Spieler gekommen wäre, wären Xbox Series X/S und PS5 bei weitem nicht so hoch gewesen... Ebenso sind seit dem Start die Spielerzahlen gesunken (wie bei allen Spielen), aber jetzt liegt Marathon auf Steam bei etwa 26.000 regulären Spielern, obwohl Season 2 erst letzte Woche erschienen ist.

Der Punkt ist: Marathon war kein großer Erfolg und dennoch hat Bungie bereits entschieden, dass das Spiel seine Zukunft ist, da Destiny 2 ab heute, dem 9. Juni, keine weiteren Updates oder Unterstützung erhalten wird.

Natürlich hat das die riesige Destiny 2 Community massiv verärgert, die gehofft hat, Bungie würde seine Angelegenheiten in Ordnung bringen und herausfinden, wie sie Destiny wieder richtig unterstützen können, und die Community zeigt diese Frustration über jüngste Entscheidungen und Unterstützung des Spiels, indem sie sich wieder im Einklang mit diesem 'Todesdatum' schlängelt, wenn man so will.

Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt der Spielerhöchststand auf Steam (wieder ohne PlayStation- und Xbox-Spieler) bei 152.855, fast doppelt so hoch wie Marathon je erreicht hat – eine beeindruckende Leistung für ein Spiel, das vor neun Jahren debütierte.

Die Beweise sind eindeutig, die Gemeinschaft macht ihre Stimmen hörbar, und nun liegt es an Bungie, eine Entscheidung zu treffen. Es gibt Berichte, dass Destiny 3 bei Bungie nicht in Entwicklung ist, aber vielleicht ändert das einige Meinungen, besonders bei Sony, das verzweifelt nach einem neuen Live-Service-Erfolg sucht.