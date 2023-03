Destiny 2 erreicht die höchste Spielerzahl aller Steam beim Lightfall-Start

HQ

Die nächste große Erweiterung für Destiny 2 wurde gestern Abend veröffentlicht, und dies schien in der Tat eine sehr große für das Spiel gewesen zu sein. Wie jeder, der versucht hat, sich bei Lightfalls Veröffentlichung in das Spiel einzuloggen, wissen wird, mussten Tonnen von Spielern aufgrund der verstopften und gedrosselten Server eine Weile warten, bevor sie sich anmelden konnten, um zu sehen, wie sich The Witness' Ankunft auf die Sol System auswirken würde. Zu diesem Zweck wurde ein neuer Spielerrekord aufgestellt.

Wie auf SteamDB gezeigt, erreichte Destiny 2 gestern Abend einen neuen Allzeit-Höhepunkt auf der PC-Plattform, als gestern gegen 21:00 Uhr GMT / 22:00 Uhr MEZ 316.750 Menschen das Spiel spielten.

Zum Vergleich: Wie groß Lightfall für Destiny 2 war (zumindest auf Steam), wurde der bisherige Spielerzählrekord 2019 aufgestellt, als das Spiel Battle.net verließ und Free-to-Play wurde, wobei das Spiel dann 292.513 Spieler erreichte. Lightfalls Veröffentlichung übertraf das um über 20.000 Spieler.

Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, wie viele Spieler sich gestern auf allen Plattformen bei Destiny 2 angemeldet haben, aber eine Sache, die wir sehen können, ist, dass Lightfall einen höllischen Start hat.