Destiny 2: Entwicklertagebuch fasst Details zum Hexenkönigin-DLC und Season 16 zusammen

HQ

In weniger als zwei Wochen wird die nächste Erweiterung von Destiny 2 veröffentlicht, The Witch Queen. Das DLC führt eine neue Kampagne ein und Bungie möchte gleichzeitig die Void-Subklassen aller drei Charakterklassen überarbeiten. Welche weiteren Änderungen im nächsten Content-Update anstehen, erfahrt ihr in diesem Artikel:

The Witch Queen: Kampagne

Bungie behauptet in der neuesten Videodokumentation, dass die Kampagne von The Witch Queen länger und fesselnder sei, als das, was wir in früheren DLCs kennengelernt haben. Statt des üblichen "Gehe von A nach B" dürfen die Spieler angeblich umfassendere und komplexere Story-Missionen erwarten. Einige der Gameplay-Mechaniken erinnern laut den Entwicklern an Herausforderungen, die man aus Dungeons und Raids kennt.

Zum ersten Mal wird zum Start auch ein zweiter Schwierigkeitsgrad verfügbar sein, der eine größere Herausforderung bietet, aber auch bessere Belohnungen verspricht. Bungie wies darauf hin, dass erfahrene Spieler die Kampagne zum Start im Legenden-Modus abschließen können, was den Stufenaufstieg dank des großzügigeren Belohnungssystems beschleunigt.

HQ

Rework der Void-Subklasse

Mit Beyond Light hat Destiny 2 2020 eine brandneue Subklasse und ein neues Element eingeführt: Stasis. Diese dunkle Macht ermöglichte es Spielern, die Funktionsweise von Klassefähigkeiten zu verändern. Dieses Add-On wird keine neue Subklasse einführen, allerdings beginnt Bungie stattdessen mit der Überarbeitung der bekannten Licht-Subklassen. Den Anfang macht der Void-Spielstil.

Im neuen Entwicklertagebuch sehen wir diese Überarbeitungen in Aktion. Es gibt ein Void-Äquivalent der Fähigkeit „Arc Soul" für Warlocks und Titanen können ihr Sentinel-Schild als reguläre Nahkampffähigkeit auf Feinde werfen. Weitere Void-Aspekte werden zum Start verfügbar sein und sie nutzen ähnliche Anpassungsoptionen, wie die, die damals mit Stasis eingeführt wurden.

Herstellung der Gleve

Ab dem 22. Februar werden die Hüter in der Lage sein, einige Waffen herzustellen. Die erste Blaupause ist die des Gleven-Archetyps, die Fernkampf und Nahkampf verbinden. Bei der Waffenherstellung werden verschiedene neue Materialien und Ressourcen verwendet, die euch dabei helfen, eure Traumwaffe mit genau den Attributen und Vorteilen herzustellen, die ihr haben wollt. Einen detaillierteren Einblick in die Funktionsweise des Craftings könnt ihr in Bungies letztem Blog-Post nachlesen.

Bungie enthüllte zuletzt auch den Namen der 16. Saison des Spiels: Season of the Risen (Saison der Auferstandenen), die zusammen mit The Witch Queen starten wird. Ihr werdet euch mit den Kabalen befassen, die sich auf Sol gegen die Offensive der Hive-Sekte „Lucent Brood" wehren. Das Studio verspricht „mehr Destiny als je zuvor" und will damit sagen, dass sie ihrem Live-Service-Loot-Shooter ein denkwürdiges Jahr bieten können. Wir werden sehen, ob diese Versprechen eingehalten werden, wenn Season 16 und The Witch Queen am 22. Februar erscheinen.