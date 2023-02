Destiny 2 Cheat-Anbieter angewiesen, Millionen von Dollar an Bungie zu zahlen

HQ

Nach einer Klage von Bungie im Jahr 2021 hat ein Gericht nun entschieden, dass der Destiny 2-Cheat-Verkäufer AimJunkies und seine Muttergesellschaft Phoenix Digital schuldig sind, gegen die Anti-Umgehungsbestimmung des DMCA verstoßen zu haben.

Ein Richter hat zugestimmt, dass James May, der Softwareentwickler, der den Destiny 2-Cheat für AimJunkies gemacht hat, die technischen Präventionsmaßnahmen von Bungie umgangen hat. Obwohl May nicht direkt bei AimJunkies angestellt war, wird die Muttergesellschaft immer noch haftbar gemacht, da die Betrugssoftware dafür entwickelt wurde.

Dies endete damit, dass insgesamt 4.296.222 US-Dollar an Bungie vergeben wurden. Außerdem wird AimJunkies nun hoffentlich von der Teilnahme an ähnlichen Aktivitäten abgehalten, da Bungie die Entscheidung an einen Bundesrichter weitergeleitet und ihn gebeten hat, eine damit verbundene einstweilige Verfügung zu genehmigen.

Eine Gegenklage wurde von AimJunkies im vergangenen September erhoben, in der argumentiert wurde, dass Bungie auch gegen den DMCA verstoßen habe, indem es die Sicherheitsmaßnahmen der Cheat-Software umgangen habe. Mit dieser Entscheidung wird diese Forderung jedoch wahrscheinlich verworfen.

Danke, VGC.