Destiny 2: Bungie startet Shadowkeep-Vorverkauf auf Steam

Bungie hat am Wochenende den Vorverkauf von Shadowkeep für Destiny 2 auf dem PC gestartet. Der Sci-Fi-Shooter ist ab dem 17. September auf Valves digitaler Distributionsplattform erhältlich und wird in zwei Editionen bereitstehen. Gegenwärtig ist die PC-Version des Loot-Shooters nur im Battle.net erhältlich, aktuell gehen wir jedoch davon aus, dass der Entwickler den Client Mitte September hinter sich lässt und komplett wechselt. Fortschritte werden in diesem Zuge zwischen allen Plattformen synchronisiert, ihr startet also nicht von vorne.

Die Standard Edition von Destiny 2: Shadowkeep kostet 34,99 Euro und beinhaltet Destiny 2, Fluch des Osiris, Warmind, Shadowkeep und einige neue Vorbesteller-Items. Mit der Digital Deluxe Edition zum Preis von 59,99 € erhaltet ihr zusätzlich Zugriff auf den kommenden Season Pass und exklusive Artefakte, die an Eris Morn erinnern (ein exotisches Emote, ein exotischer Geist und ein Emblem).

Dass die Add-Ons aus dem ersten Jahr und ausgewählte Inhalte des Jahrespasses eigentlich im Zuge der Umstellung von Destiny 2 auf die Free-to-Play-Version New Light kostenlos bereitstehen sollen, davon ist im Vorverkauf natürlich nicht die Rede - vielleicht fürchtet der Entwickler, dass sich der Titel dann nicht mehr so gut verkauft.

Quelle: Bungie auf Twitter.