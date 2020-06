Destiny 2: Bungie beendet Saison 10 mit explosivem Live-Event

Am Wochenende haben die eifrigen Hüter von Destiny 2 ihr erstes Live-Event erlebt. Bungie teaserte das Ereignis in den letzten Wochen bereits einige Male an, wies ihre Community Ende letzter Woche aber noch einmal gesondert darauf hin. Wer sich am Sonntag zur vereinbarten Zeit im Tower versammelte, konnte sehen, wie der Kriegsgeist Rasputin das mächtige Raumschiff Almighty vom Schurken des Hauptspiels zerlegt. Nachdem das gewaltige Kriegsschiff von den Lasern zerstört wurde, stürzte es irgendwo auf der Erde ab, was von Bungie noch einmal im Zeitraffer ganz nett zusammengefasst wurde.

Loot gab es für die treue Community nicht, doch Aufmerksamkeit hat das Thema trotzdem erhalten. Dieses Ereignis beendet die zehnte Saison des Loot-Shooters (Saison of the Worthy), mehr Informationen über die kommende Saison von Destiny 2 gibt es morgen.

Quelle: Kotaku.