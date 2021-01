Destiny 2: Beyond Light - Änderungen beim Saisonrang und dem Beute-Pool in Saison 13

You're watching Werben

Bungie stellte in ihrem Entwickler-Blog diese Woche einige der kommenden Änderungen am Loot-Shooter Destiny 2 vor. Das Team möchte ein paar Ausrüstungsgegenstände, die man auf dem Mond und in der Träumenden Stadt ergattern kann, auf Vordermann bringen und hat sich folgendes Konzept überlegt. Bestimmte Aktivitäten in den beiden Schauplätzen würfen euch die entsprechenden Items bald mit erhöhtem Power-Level und (teils) neuen Perks aus, was hoffentlich dabei hilft, dass diese Gegenstände wieder relevant werden.

Mit Saison 13 wird Bungie gleichzeitig das vorhandene Token-System überarbeiten, um die Spieler dazu zu ermutigen, ihre verdienten Token auch wirklich für nützliche Ressourcen und Ausrüstung einzulösen. In Zukunft wird euer Saisonrang im Schmelztiegel und Gambit bestimmen, wie viele Belohnungen ihr aus der Aktivität zieht. Habt ihr den nötigen Rang nicht, weil ihr eure Token aufspart, erhaltet ihr nur die normale Menge einer beliebigen Ressource. Das soll Spieler einen zusätzlichen Motivationsschub verschaffen.

Ab nächstem Dienstag, dem 19. Januar, soll die Stasis-Fähigkeit des Revenants (Jäger) abgeschwächt werden. Der Behemoth (Titan) steht als Nächstes auf der Abschussliste, doch Bungie hat noch keine genauen Details ausgearbeitet. Ansonsten berichtet der Entwickler lediglich von Detailanpassungen, über die ihr euch hier belesen könnt. Wann Staffel 13 (und die damit verbundenen Änderungen am Saisonrang und der Beute) startet, ist unbekannt.