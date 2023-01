Destiny 2 ändert sich deutlich in Lightfall

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Bungie beabsichtigt, sich auf das Buildcrafting zu konzentrieren und es intuitiver und kreativer für Destiny 2: Lightfall zu machen. Und jetzt, als Teil eines kürzlichen und sehr langen Blogposts, hat der Entwickler enthüllt, wie einige der Änderungen aussehen werden.

In erster Linie werden Loadouts ins Spiel kommen, was bedeutet, dass Sie bestimmte Builds speichern und dann einfach zwischen ihnen wechseln können, ohne einzeln Waffen, Ausrüstung, Mods usw. austauschen zu müssen. Auf diese Weise können Sie sogar auf Ihren Tresor zugreifen, ohne eine Drittanbieter-App verwenden oder tatsächlich einen HUB-Standort besuchen zu müssen.

Hinzu kommt, dass Mods überarbeitet werden, damit sie leichter zu verstehen sind und so werden einige der älteren, weniger verwendeten komplett aus dem Spiel entfernt. Energietypen werden nicht mehr definieren, welchen Mod du verwenden kannst, und ebenso werden Artifact-Mods und Mods, die Champions entgegenwirken sollen, in diesem Bereich nicht mehr zu finden sein, was dir noch weitere Buildcraft-Optionen bietet.

Was Champions betrifft, so werden Mods, um diesen harten Gegnern entgegenzuwirken, jetzt in beiden Unterklassenfähigkeiten und in einem Abschnitt für Artefakt-Vorteile zu finden sein, der es Ihnen ermöglicht, eine bestimmte Anzahl saisonaler Mods an einem Punkt aktiv zu haben. Für diejenigen, die sich fragen, was der Unterklassenteil für Champions bedeutet, wird jeder mit jedem Champion-Typ interagieren:

"Barriere-Champions (Solar-, Void- und Strandzähler)

"Wenn du flüchtige Patronen aus deiner Waffe verwendest, wird sie auch die Barriere durchdringen und den Champion betäuben. Wenn ein Spieler strahlend ist, durchbohren seine Angriffe die Schilde des Champions und betäuben sie. Strand wird auch eine Methode zum Durchstechen von Barrieren haben.

"Overload Champions (Arc, Stasis und Void Counter)

"Einen überlasteten Champion zu beschädigen, indem man den erschütterten Zustand auslöst, betäubt den Champion. Ebenso betäubt sie die Unterdrückung des Champions, ebenso wie die Verlangsamung mit Stasis.

"Unstoppable Champions (Arc, Solar, Stasis und Strand Counter)

"Einen unaufhaltsamen Champion zu blenden, verblüfft sie sofort. Sie in Stasis einzuhüllen und sie dann zu zerschmettern oder eine Sonnenzündung auf sie auszulösen, betäubt sie ebenfalls. Strand wird auch einen Unstoppable Champion-Zähler enthalten."

Es wird auch Änderungen an Elemnetal Wells und einigen anderen Bereichen geben, also für die echten Destiny 2-Veteranen da draußen, die Buildcrafting leben und atmen, besuchen Sie den Blogbeitrag hier , um detaillierte Erklärungen zu jeder der Änderungen zu sehen.