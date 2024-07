Despicable Me 4 verdient an seinem Eröffnungswochenende über 200 Millionen US-Dollar

HQ

Despicable Me 4 ist jetzt in den Kinos und Grus Rückkehr wurde mit einem weiteren Kassenschlager für Illumination eingeläutet. Der Film spielte an diesem Wochenende 229 Millionen US-Dollar sowohl beim US-amerikanischen als auch beim internationalen Publikum ein.

Das ist zwar immer noch eine Menge Geld, aber es verblasst im Vergleich zu den aktuellen Kasseneinnahmen von Inside Out 2. Pixars Rückkehr in Rileys Kopf hat ein monströses Debüt gefeiert und den größten Animationsstart aller Zeiten an den Kinokassen erzielt.

Inside Out 2 spielte weltweit 295 Millionen US-Dollar ein und hat seitdem in den Kinos die Marke von 1,2 Milliarden US-Dollar überschritten. Wir müssen abwarten und sehen, wie sich Despicable Me 4 nach seinem eigenen starken Start schlägt.