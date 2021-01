Desperados III momentan zu rechenintensiv für Nintendo Switch

You're watching Werben

Obwohl die Nintendo Switch keine allzu überzeugende Hardware-Leistung bietet, lassen sich viele interessante Exklusivspiele und beeindruckende Ports von großartigen Titeln wie The Witcher 3: Wild Hunt und Doom Eternal auf der Plattform finden. Die kleine Hybridkonsole bleibt häufig jedoch hinter den mächtigeren Konsolen zurück, so auch beim neuesten Fall von Mimimi Productions.

Die Entwickler aus München sind der Meinung, dass ihr Strategiespiel Desperados III auf der Switch keine gute Figur abgeben würde und deshalb lassen sie diese Pläne vorerst fallen: "Die Sache ist die: Das Spiel ist sehr anspruchsvoll - insbesondere für die CPU. Das ist schon auf den normalen Konsolen, die dieses Spiel bereits wiedergeben können, ein Problem", erklärt Lead Designer Moritz Wagner GamerHubTV im Gespräch.

Der Entwickler möchte aber nicht komplett ausschließen, dass das Spiel irgendwann möglicherweise doch auf die Switch springt. Schließlich hoffen viele Menschen nach wie vor auf eine leistungsstärkere Pro-Version der Konsole.

"Wir bewerten es immer wieder neu, wenn etwas Neues auftaucht, aber das Spiel läuft [auf dem System] einfach nicht wirklich. Vielleicht gibt es eine neue Version der Switch, die etwas leistungsfähiger ist - etwas, das wir uns dann gerne noch einmal ansehen können. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob [Nintendo] gerade an so etwas arbeitet, deshalb [wird ein Switch-Port von Desperados III] leider nicht in naher Zukunft erscheinen."

Nintendo hat bereits Revisionen ihrer Konsolen veröffentlicht, die auch exklusive Ports hervorgebracht haben. Xenoblade Chronicles für den New Nintendo 3DS war eines dieser Spiele.