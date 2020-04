Das Spiel hat lange auf sich warten lassen, doch wer rundenbasierte Strategie-Aktion auf PC, Playstation 4 oder Xbox One will, der sollte es ohnehin nicht eilig haben. Mimimi Productions hat Desperadoes III heute jedenfalls ein Erscheinungsdatum verpasst und gleichzeitig die Hauptfigur John Cooper in einem brandneuen Trailer präsentiert. Ab dem 16. Juni 2020 dürfen Spieler auf allen drei Plattformen in die Rolle des Revolverhelden schlüpfen.

