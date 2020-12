Desperados III: Gratis-Update ermöglicht freie Charakterwahl

You're watching Werben

Das deutsche Western-Strategiespiel Desperados III hat heute ein kostenfreies Update erhalten, das den sogenannten Bounty Mode einführt. Dieser Modus überlässt Euch ab der 2. Mission die freie Entscheidung darüber, welche der fünf Desperados Ihr in einer Mission spielen wollt. Nutzer*innen der PC-Version dürfen sich zudem über ein weiteres Feature freuen:

"Mit den neuen "Entwickler-Cheats" dürfen PC-Spieler fortan sogar eigene Szenarien erstellen und diese mittels Savegame mit der Desperados-III-Community teilen. Im Grunde handelt es sich bei den Cheats um einen "Level-Editor Light", denn mithilfe der Befehle können die Spieler*innen Charaktere und Objekte frei im Level platzieren oder entfernen. 20 Dynamit-Kisten und 10 Gatling-Guns, um in Flagstone mal so richtig die Sau rauzulassen? Kein Problem! Werdet kreativ und teilt eure Szenarien per Savegame mit allen anderen Spieler*innen."