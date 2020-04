Desperados III: Collector's Edition und Season Pass für Gesetzlose und Sammler vorgestellt

Diese Woche stellte uns THQ Nordic die Sammleredition von Desperados III vor. Das kommende Strategiespiel von Mimimi Productions kostet in der Collector's Edition PC-Spielern 110 Euro und 120 Euro, wenn ihr es auf PS4 und Xbox One haben wollt. In der Sammlerausgabe stecken Figuren der fünf Desperados: John Cooper, Kate O'Hara, Doc McCoy, Isabelle Moreau und Hector Mendoza. Neben den Sammelfiguren erhalten Ganoven eine Spieluhr, das offizielle Artbook, eine Soundtrack-CD, acht Postkarten und das Spiel selbst, verpackt in einem hübschen Schuber.

Darüber hinaus enthält die Collector's Edition den Season Pass von Desperados III mit dem drei Zusatzinhalte ihren Weg ins Spiel finden sollen. Pro DLC wird es je eine Mission geben, Informationen zu Kosten und etwaigen Terminen gibt es allerdings noch nicht. Wir wissen aber bereits, dass die Nebengeschichten nach Abschluss des Abenteuers stattfinden sollen. Desperados III hat noch kein offizielles Datum erhalten, wird aber wohl im Sommer 2020 auf PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar sein.