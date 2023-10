Desperado-Regisseur will die Gewalt in zukünftigen Filmen abschwächen

HQ

Robert Rodriguez ist besorgt über die eskalierende Waffengewalt, nicht nur in den USA, sondern auch in Mexiko. Das lässt ihn auch zögern, wenn es darum geht, weitere Fortsetzungen zu seinen früheren Actionfilmen wie From Dusk Till Dawn und Desperado zu drehen, in denen es fast ausschließlich um Waffengewalt ging.

Denn auch wenn er gerne weiter an diesen Serien arbeiten würde, weist Rodriguez auch darauf hin, wie unverantwortlich es von ihm wäre. Und dass er es einfach nicht mit gutem Gewissen tun kann, sagt er in einem The Wrap-Interview , wenn man bedenkt, wie viele Schießereien es derzeit auf der Welt gibt:

"Ich würde die "Desperado"-Serie gerne noch einmal aufgreifen. Ich dachte, es sei seiner Zeit weit voraus. Für mich ist es heute wirklich schwer, irgendetwas mit Waffen zu machen. Die Waffengewalt ist außer Kontrolle geraten. Auch die sind sehr augenzwinkernd und machen irgendwie Spaß.

Es ist einfach schwer zu tun.

Es gibt immer schreckliche Schießereien und du sagst einfach, ich weiß nicht, ob ich irgendetwas verantwortungsvoll mit Waffen machen kann. Ich liebe diese Filme, sie machen so viel Spaß. Sie sind wie "Spy Kids" für Erwachsene, mit Gitarrenkoffern, die Raketen abfeuern, und Gadgets in Hülle und Fülle. Es wurde immer noch von Kindern gemacht. Trotzdem wäre es für mich schwer, sie verantwortungsvoll zu verherrlichen."

Was hältst du von der Verherrlichung von Waffengewalt in Filmen, gibt es Grenzen und ist es gut, dass Rodriguez vorsichtig mit dem Thema umgeht?