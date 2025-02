Despelote bietet Fußball auf eine Weise, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben

Oft gibt es AAA-Spiele, die einen tatsächlich überraschen, aber wenn man wirklich etwas spielen möchte, das man noch nie zuvor gesehen hat und das die Grenzen dessen, was ein Spiel sein kann, überschreitet, sind Indies oft der richtige Weg.

Während des gestrigen ID@Xbox Showcase haben wir mehrere Beispiele dafür bekommen, und eines der auffälligsten war Despelote. Hier wird uns ein digitaler Fußball geboten, wie wir ihn noch nie gesehen haben, wenn wir uns in der Rolle des achtjährigen Julián durch Ecuadors Hauptstadt Quito spielen.

Laut dem Entwickler Panic können wir uns auf "eine bittersüße und manchmal verträumte halb-autobiografische Geschichte der Jugend" freuen, in der wir "in aller Ruhe eine dichte Stadt erkunden können, voller Aktivitäten, Interaktionen und Unfug, den man anstellen kann". Ein authentischer Look mit echten Bildern und Sounds aus Quito wird versprochen, etwas, das wir noch nie zuvor erlebt haben.

Schauen Sie sich den Trailer unten an. Despelote wird am 1. Mai für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht.