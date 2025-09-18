Desktop Explorer zeigt einen kryptischen neuen Trailer

Das Durchsuchen der Dateien des verlassenen PCs Ihres Onkels klingt nicht nach der besten Art, einen Nachmittag zu verbringen. Zumindest nicht im wirklichen Leben, aber Recurring Dream hat in Zusammenarbeit mit dem Publisher Outersloth ein unheimliches, faszinierendes Geheimnis aus dem Konzept gemacht.

Während des Convergence Games Showcase heute Abend gab uns Recurring Dreams einen Blick auf einen neuen Trailer, der ein eigenes Geheimnis in sich birgt. Dort erhalten wir einen Blick auf das Gameplay, in dem wir Rätsel lösen, in vergessene Spiele eintauchen und das Geheimnis herausfinden, das im PC verborgen ist.

Wie du wahrscheinlich erwarten kannst, wird es bald gruselig und kryptisch, mit einer Vielzahl von Aufgaben, die du erledigen musst, um die endgültige Antwort auf all deine Fragen zu erhalten. Desktop Explorer kann jetzt auf der Wunschliste auf dem PC gesetzt werden.