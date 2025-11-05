Désiré Doué und Michelle Agyemang als Golden Boy und Golden Girl 2025 ausgezeichnet

HQ

Désiré Doué von Paris Saint-Germain wurde mit dem Golden Boy Award ausgezeichnet, der von der italienischen Zeitung Tuttosport an den besten männlichen Fußballer unter 21 Jahren bei europäischen Klubs während des Kalenderjahres vergeben wird. Er tritt die Nachfolge von Lamine Yamal aus Barcelona an, der im letzten Jahr gewonnen hat, ihn aber nicht mehr gewinnen kann, da die Auszeichnung jedes Jahr an eine andere Person vergeben wird.

Der 20-jährige Doué wurde mit einem Doppelpack zum MVP des Champions-League-Finales gekürt. In der vergangenen Saison erzielte er in 61 Spielen für PSG 16 Tore und lieferte 16 Vorlagen.

Die Jury wählte den PSG-Star, der jetzt verletzt ist, aus einer Liste von 20 Spielern aus, die vom Golden Boy Football Benchmark Index (GBFB Index) ausgewählt wurden, einem Instrument, das Daten von Spielern nach ihren Leistungen in europäischen Klubs sammelt, anhand von Daten wie gespielten Minuten, Leistungen, Transferaktivitäten...

Doué folgt 2024 auf Yamal, Jude Bellingham gewann 2023, Gavi 2022, Pedri 2021, Haaland 2020. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Mbappé 2017, Pogba 2013, Messi 2005 und Rooney 2004.

Michelle Agyemang, named Golden Girl

Tuttosport würdigte auch Michelle Agyemang, die 19-jährige Stürmerin aus Brighton, die jetzt an Arsenal ausgeliehen ist, insbesondere für ihre Tore während der UEFA Euro 2025, wo sie im K.-o.-Spiel zwei späte Tore erzielte, die England zum Einzug ins Finale verhalfen.

Leider zog sich Agyemang in einem Freundschaftsspiel gegen England einen Riss des vorderen Kreuzbandes zu und wird den Rest der Saison verpassen.

In diesem Jahr wurde der Golden Girl Award bereits zum vierten Mal vergeben. Sie folgt auf Vicky López vom FC Barcelona, Linda Caicedo von Real Madrid und Jule Brand von Hoffenheim und Wolfsburg.