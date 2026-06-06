Design & Conjure wird bis Ende 2026 erscheinen, eine neue Demo wurde veröffentlicht

Während der Wholesome Games Showcase war der Entwickler Tiny Kiwi anwesend, um eine Reihe von Informationen über sein kommendes gemütliches magisches Spiel Design & Conjure zu teilen, wobei er insbesondere auf die Veröffentlichungspläne und die Demo aufmerksam machte.

Zum einen wurde uns gesagt, dass das Spiel vor Jahresende erscheinen soll, also irgendwann im letzten Quartal 2026 (Oktober–Dezember). Es wurde bisher kein genaues Datum genannt, aber das wird sich ändern, je näher wir uns diesem Zeitraum des Kalenderjahres nähern.

Darüber hinaus teilte der Entwickler für alle, die Design & Magic spielen möchten, mit, dass eine neue Demoversion für das Spiel verfügbar gemacht wurde und nun auf Steam verfügbar ist. Versuchen Sie es unbedingt aus, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was das größere Projekt den Fans bieten wird.

Für mehr von Design & Conjure sehen Sie sich unten einige neue Bilder des Spiels an.