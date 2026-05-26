Deshalb wurde The Wind Waker nicht das epische Zelda, das es sein sollte

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The Legend of Zelda: The Wind Waker war bei seiner ersten Enthüllung ein großer Trennpunkt. Nach Ocarina of Time und Majora's Mask hatte Nintendo ein Zelda-Konzept mit realistischeren Grafiken präsentiert, das die Fans wirklich liebten. Aber als The Wind Waker vorgestellt wurde, war es so weit vom Realismus entfernt, wie man nur kommen konnte.

Glücklicherweise war das Spiel sehr unterhaltsam, aber auch etwas weniger inhaltsreich, als wir es von der Zelda-Reihe gewohnt waren. Es wirkte etwas überstürzt. Jetzt ist es GamesRadar gelungen, ein altes Interview aus dem Edge Magazine aus dem Jahr 2005 mit dem Zelda-Produzenten Eiji Aonuma auszugraben. Darin spricht er über die Entwicklung von Wind Waker als Antwort auf die Frage, ob das Spiel unfertig veröffentlicht wurde, und liefert ein dringend benötigtes Puzzlestück, in dem ihm alles noch frisch im Gedächtnis ist:

"Ich glaube, das ist meine Schuld. Um ehrlich zu sein, dachten wir ursprünglich an etwas Größeres, und um es pünktlich zu schaffen, mussten wir es kompakter machen. Aber auch wenn ich kompakt sage, haben wir unser Bestes gegeben, um die Leute genug zu unterhalten."

Er versucht nicht, Verantwortung zu entziehen; stattdessen übernimmt er, ganz im japanischen Stil, die Schuld für jegliche Kritik an Wind Waker:

"Das war unsere Absicht, und ich dachte, wir könnten das schaffen. Aber wenn die Leute so denken, war das meine Schuld wegen mangelnder Mühe, und natürlich möchte ich bei der neuen Legend of Zelda wirklich keinen solchen Eindruck von den Spielern hinterlassen."

Kurz gesagt, die Ambitionen für Wind Waker waren aufgrund von Zeitmangel größer als das, was das fertige Spiel letztlich geworden war. In den letzten zwei Jahren gab es jedoch Gerüchte über ein neues Remaster oder sogar ein Remake von Wind Waker, und falls ein solches Projekt tatsächlich in Arbeit ist, können wir hoffen, dass Aonuma die Gelegenheit bekommen hat, alle Inhalte hinzuzufügen, die aus dem Original gestrichen werden mussten, um die Frist einzuhalten.