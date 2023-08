Deshalb ist es manchmal schwierig, die Dialoge in Christopher Nolans Filmen zu hören

HQ

Es gab einige Momente in Christopher Nolans Filmen, in denen man froh war, Untertitel zu sehen, da die Dialoge an einigen Stellen einfach so leise sind, dass man kaum hören kann, was gesagt wird. Der Regisseur hat nun jedoch erklärt, warum dies der Fall ist, und es ist völlig beabsichtigt.

In einem Interview mit Insider verrät Nolan, warum es in einigen Szenen Dialoge gibt, bei denen man sich fragt, ob es sich überhaupt um Frequenzen handelt, die das menschliche Ohr wahrnehmen kann.

Christopher Nolan zu Insider:

"Ich verwende lieber die Darbietung, die in dem Moment gegeben wurde, als dass der Schauspieler sie später noch einmal vertont. Das ist eine künstlerische Entscheidung, mit der manche Leute nicht einverstanden sind, und das ist ihr gutes Recht."

Er weigert sich, die ADR-Technik zu verwenden, was bedeutet, dass Teile des Dialogs nachträglich in einer kontrollierteren Umgebung neu aufgenommen werden, was zu einem besseren und klareren Klang führt. Das ist mehr oder weniger Standard in der Filmindustrie, aber Nolan geht oft seinen eigenen Weg, was dazu führt, dass man in bestimmten Szenen kaum hört, was gesagt wird. Manchmal verzichtet er jedoch auf seine riesigen IMAX-Kameras und entscheidet sich für ruhigere Optionen, wie z. B. die Szene in Oppenheimer aus dem Weißen Haus, in der Oppenheimer Präsident Truman trifft, da er der Meinung war, dass alle Dialoge dort wichtiger waren als die perfekte Bildqualität.

In Zukunft könnte es jedoch etwas besser zu hören sein, da die Technologie ständig voranschreitet und damit auch die Kameras. Im selben Interview mit Insider erklärt Nolan, dass neue IMAX-Kameras in der Entwicklung sind, die leiser sein werden:

"IMAX baut gerade neue Kameras, die noch leiser sein werden. Der eigentliche Durchbruch liegt jedoch in der Softwaretechnologie, mit der Sie das Kamerarauschen herausfiltern können. Das hat sich in den rund 15 Jahren, in denen ich diese Kameras benutze, massiv verbessert. Das eröffnet dir die Möglichkeit, intimere Szenen zu machen, die du in der Vergangenheit nicht machen konntest."

Wir wissen noch nicht, was Christopher Nolans nächstes Projekt sein wird, aber vielleicht können wir die Untertitel ausschalten, wenn wir wollen.

