Derzeit spielen 5 Millionen Menschen täglich Fallout

Als Amazons großartige Fallout-Serie letzten Monat Premiere feierte, stieg das Interesse an den Spielen sprunghaft an, worüber wir bereits mehrfach berichtet haben - was nun zu einem beeindruckenden Meilenstein geführt hat.

Der offizielle Fallout-Instagram-Account hat nun bekannt gegeben, dass genügend neue Kammerbewohner für Fallout 76 hinzugefügt wurden, um den Meilenstein von 20 Millionen Spielern zu erreichen. Ein Variety-Artikel enthüllt auch, dass das Spielengagement um erstaunliche 600 % gestiegen ist, wodurch die Gesamtzahl der Menschen, die Fallout spielen, auf etwa fünf Millionen gestiegen ist - jeden Tag.

Bethesda-Veteran und Fallout-Guru Todd Howard (der auch der ausführende Produzent der TV-Serie war) kommentiert, dass er so etwas noch nie gesehen hat:

"Je nach 'Fallout'-Spiel sieht man einen 4-6-fachen Anstieg der täglichen Spieler, was alles übersteigt, was ich in meinen 30 Jahren Erfahrung damit gesehen habe."

Beeindruckend und wohlverdient. Die zweite Staffel der TV-Serie ist bereits bestätigt, so dass wir davon ausgehen, dass das hohe Interesse an Fallout noch lange anhalten wird, obwohl in absehbarer Zeit kein Spiel auf dem Weg zu sein scheint.