Derzeit läuft ein Indie NSFW Festival auf Steam

HQ

Spieleverkäufe sind offensichtlich nichts Neues, und es fühlt sich so an, als gäbe es ständig Verkäufe mit ungefähr den gleichen Titeln. Auf den Herbstschlussverkauf folgt der Halloween-Schlussverkauf, bevor es Zeit für den Black Friday Sale und dann natürlich den Weihnachtsverkauf gibt. Und sicher wird es kurz hintereinander Schlussverkäufe geben, um sowohl Silvester als auch das chinesische Neujahrsfest zu feiern – und dann noch den Frühjahrsschlussverkauf?

Und dann gibt es noch andere Verkäufe obendrauf. Dies kann für Spiele aus bestimmten Ländern, Unternehmen, Genres und vielem mehr sein. Oder, wie es jetzt der Fall ist, wenn es ein Indie NSFW Festival auf Steam gibt. Für diejenigen unter Ihnen, die mit der Abkürzung nicht vertraut sind: Es steht für Not Safe For Work - was in der Regel Gewalt oder Erotik bedeutet, die ausschließlich für Erwachsene gedacht sind.

Ein kurzer Blick auf die Steam-Seite verrät, dass sich die Titel vor allem um die letztere Kategorie zu drehen scheinen, denn die Spielbilder zeigen Leute, die entweder ihre Kleidung zu Hause vergessen oder zu kleine Größen gekauft haben. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass es keine am besten bewerteten Titel zur Auswahl gibt, aber zumindest wissen Sie jetzt, dass der Verkauf stattfindet.