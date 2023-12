DerEcho Marvel-Trailer enthüllt, dass es einen Tag früher als geplant erscheinen wird

HQ

Letzten Monat gab uns Marvel den ersten Trailer für die kommende Echo -Serie und bestätigte, dass alle fünf Episoden am 10. Januar auf Disney+ erscheinen werden, nachdem sie von November verschoben wurden. Die Pläne haben sich wieder geändert... irgendwie.

Dieser neueste Echo Trailer unterstreicht nicht nur, dass dies Marvels brutalste TV-Serie mit einigen ziemlich coolen Kämpfen sein wird, einschließlich eines Blicks auf Daredevil. Es enthüllt auch, dass Echo now am 9. Januar um 18 Uhr PT Premiere haben soll. Das bedeutet, dass die fünf Episoden hier um 2 Uhr GMT / 3 Uhr MEZ verfügbar sein werden, so dass viele von uns in Europa das in unseren Kalendern markierte Datum nicht ändern müssen.