Derbe Faustkämpfe im neuen Judgment-Trailer

Judgment wird am 25. Juni in Deutschland erhältlich sein und es ist ab sofort möglich, den Titel im Playstation-Netzwerk vorzubestellen (dadurch erhaltet ihr schon am 21. Juni frühzeitigen Zugang zum vollen Spiel). Privatdetektiv Yagami recherchiert für einen hartnäckigen Fall in einem der turbulentesten Bezirke Japans und trifft dort auf allerlei Schwierigkeiten. Der autodidaktische Kampfkünstler wechselt frei zwischen zwei einzigartigen Stilen - Tiger und Kranich. Damit vermöbelt er im neuesten Trailer einzelne Punks oder Gruppen von Schlägern. Yagami ist gleichzeitig ein Meister im Umgang mit Straßenwaffen, er weiß sich also durchzusetzen. Übrigens dürfen sich PS+-Mitglieder zurzeit ein kostenloses, dynamisches Design zum Spiel im PSN-Store herunterladen.

