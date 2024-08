Der ZX Spectrum feiert ein Comeback

HQ

Von den Schöpfern, die uns den Atari 400 Mini geschenkt haben, wird der ZX Spectrum nur als The Spectrum wiederbelebt. Wenn Sie alt genug sind, um sich an das ursprüngliche Spectrum zu erinnern, werden Sie das schlanke Design mit Gummitasten an diesem frühen Gaming-Rig erkennen können.

Falls Sie den Spectrum noch nicht kennen: Er wurde vom britischen Erfinder Sir Clive Sinclair entwickelt, der einen der ersten Computer lieferte, den man zu einem Bruchteil der Kosten seiner Konkurrenten besitzen konnte. Es ermöglichte Ihnen, Spiele auf einem Gerät zu erstellen und zu spielen, und das aktuelle Spectrum wird dasselbe ermöglichen.

The Spectrum kombiniert das Beste aus beiden Welten, da es das Design des 48k-Modells mit der Leistung des 128k-Modells mischt, und bietet den Verbrauchern 48 Spiele, die bereits darauf installiert sind, darunter einige moderne Spiele, die von Fans dieses nostalgischen Geräts erstellt wurden. Er wird am 22. November zum Preis von 89,99 £/99,99 € auf den Markt kommen.

HQ

Werbung: