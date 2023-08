Der Zwiebelritter will im Spin-off von Jon Snow Game of Thrones mitspielen

HQ

Es ist unklar, ob HBO die vorgeschlagene Spin-off-Serie Jon Snow Game of Thrones noch weiterverfolgt, da wir seit seiner Ankündigung nur sehr wenig über das Projekt gehört haben. Aber als die Ankündigung gemacht wurde, dass Kit Harrington die Abenteuer der Lord Commander of the Night Watch nach den Ereignissen der Hauptserie fortsetzen wollte, warf ein anderer Game of Thrones-Star seinen Hut in den Ring, um an der Show teilzunehmen.

Im Gespräch mit Den of Geek vor dem SAG-AFTRA-Streik verriet Liam Cunningham, der bald in The Last Voyage of the Demeter mitspielen wird, dass er sich an Harrington gewandt hat, in der Hoffnung, seine Rolle als Ser Davos Seaworth (auch bekannt als Onion Knight) in der Spin-off-Show, aber dass Harrington nie auf ihn reagiert hat.

"Ich habe [Kit] eine SMS geschickt, in der stand: 'Ruf besser Davos an. Ich habe noch nichts gehört."

Cunningham fuhr danach fort und fügte hinzu: "Sie wissen wahrscheinlich mehr als ich. Ich wünsche allen, die daran beteiligt sind, das Beste, und wenn der Scheck groß genug ist, tauche ich vielleicht sogar wieder auf!"

Hältst du eine Snow Fortsetzung für eine gute Idee und würdest du gerne Ser Davos darin sehen?