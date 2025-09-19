Der zweite Trailer von Now You See Me: Now You Don't steckt voller Tricks in Hülle und Fülle

HQ

Now You See Me: Now You Don't hat gerade seinen zweiten Trailer enthüllt, und wir haben einige weitere Details zur Geschichte sowie einen besseren Blick auf die Tricks (die zu diesem Zeitpunkt im Grunde nur echte Magie sind), die im Film auftauchen werden.

Zu Beginn des Films haben sich die Horsemen (bestehend aus den Stars Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Isla Fisher und Dave Franco) aufgelöst und werden von drei neuen Magiern (gespielt von Dominic Sessa, Ariana Greenblatt und Justice Smith) wieder zusammengebracht. Neue und alte Generationen scheinen zunächst aufeinander zu prallen, aber sie müssen zusammenarbeiten, um eine böse Rosamund Pike daran zu hindern, Geld zu waschen. Und Menschen töten. Sie tötet auch Menschen.

Es scheint, dass sich Jesse Eisenberg im Laufe des Films auf die drei jungen Magier verlassen muss, um einen weiteren waghalsigen Raubüberfall durchzuführen, denn in der scheinbar letzten Sequenz des Films sind Franco, Fisher und Harrelson größtenteils nirgends zu sehen. Das ist natürlich nur Spekulation, aber es würde Sinn machen, den drei Neuzugängen mehr Glanz zu verleihen.

Now You See Me: Now You Don't erscheint am 14. November.